黃偉哲上東森推薦台南頂級老欉「東坡丁」　熱銷6750公斤好成績

▲台南市長黃偉哲，再上東森購物推薦台南頂級老欉「東坡丁」，創下熱銷6750公斤好成績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南柳丁進入產季，台南市長黃偉哲2021年12月即北上在東森購物台，專業叫賣台南東山區頂級老欉「東坡丁」，銷售創佳績，黃偉哲再接再厲，再登東森購物台螢光幕，與全國朋友分享東坡丁的魅力，創下熱銷6750公斤好成績。

黃偉哲表示，今年南部缺雨水，柳丁產量有受到影響，但依然挑選了最好的果實，要出貨給消費者。為了力挺台南小農，東森也推出下訂柳丁回饋東森幣50％優惠，刺激買氣。

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黃偉哲第11度登上東森購物螢光幕，大力推銷台南農產品。黃偉哲表示，常常來上節目推銷，第一個是希望台南農友產品賣得好，第二個也希望提供消費者買到好水果的管道，買水果不用靠運氣，台南推出的農產品，從年初的鳳梨、芒果、柚子到年底的柳丁，絕對都是精選過的最佳產品。





黃偉哲現場輕捏東坡丁，滿滿汁液流出，現場頓時充滿柳丁香味。現榨柳丁汁香氣迷人，現切柳丁又酸又甜滋味無窮。來自台南柳丁農劉家峻，也親自教導如何辨識好吃的柳丁果實，包括要表皮光滑，輕捏手感扎實有彈性，才是多汁好吃的柳丁。





黃偉哲表示，柳丁富含纖維及維生素，東山老欉東坡丁更是在地農民精心栽培，絕不使用制酸劑，保留老欉果粒最自然優質風味，品質優良又可安心食用。今年因為缺水導致東山柳丁產量減少，且所有鮮果都是產地農民辛苦從陡坡上接單現採，一年只有一採，呼籲喜愛柳丁的消費者更要把握產季，即時品嘗！