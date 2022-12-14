　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

黃偉哲上東森推薦台南頂級老欉「東坡丁」　熱銷6750公斤好成績

▲台南市長黃偉哲，再上東森購物推薦台南頂級老欉「東坡丁」，創下熱銷6750公斤好成績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲，再上東森購物推薦台南頂級老欉「東坡丁」，創下熱銷6750公斤好成績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南柳丁進入產季，台南市長黃偉哲2021年12月即北上在東森購物台，專業叫賣台南東山區頂級老欉「東坡丁」，銷售創佳績，黃偉哲再接再厲，再登東森購物台螢光幕，與全國朋友分享東坡丁的魅力，創下熱銷6750公斤好成績。

黃偉哲表示，今年南部缺雨水，柳丁產量有受到影響，但依然挑選了最好的果實，要出貨給消費者。為了力挺台南小農，東森也推出下訂柳丁回饋東森幣50％優惠，刺激買氣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台南市長黃偉哲，再上東森購物推薦台南頂級老欉「東坡丁」，創下熱銷6750公斤好成績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲第11度登上東森購物螢光幕，大力推銷台南農產品。黃偉哲表示，常常來上節目推銷，第一個是希望台南農友產品賣得好，第二個也希望提供消費者買到好水果的管道，買水果不用靠運氣，台南推出的農產品，從年初的鳳梨、芒果、柚子到年底的柳丁，絕對都是精選過的最佳產品。

▲台南市長黃偉哲，再上東森購物推薦台南頂級老欉「東坡丁」，創下熱銷6750公斤好成績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲現場輕捏東坡丁，滿滿汁液流出，現場頓時充滿柳丁香味。現榨柳丁汁香氣迷人，現切柳丁又酸又甜滋味無窮。來自台南柳丁農劉家峻，也親自教導如何辨識好吃的柳丁果實，包括要表皮光滑，輕捏手感扎實有彈性，才是多汁好吃的柳丁。

▲台南市長黃偉哲，再上東森購物推薦台南頂級老欉「東坡丁」，創下熱銷6750公斤好成績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，柳丁富含纖維及維生素，東山老欉東坡丁更是在地農民精心栽培，絕不使用制酸劑，保留老欉果粒最自然優質風味，品質優良又可安心食用。今年因為缺水導致東山柳丁產量減少，且所有鮮果都是產地農民辛苦從陡坡上接單現採，一年只有一採，呼籲喜愛柳丁的消費者更要把握產季，即時品嘗！

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
佳德最強的不是鳳梨酥！鐵粉狂推「1商品」：真的厲害
IG突推出新功能！　一票人驚：好像即時通
閨蜜翻臉！元元控Mia偷錢反被告　法院最終判決出爐
iOS 16.2「神級功能」被改爛！果粉不升級了：自廢武功
快訊／翻落10公尺邊坡！　車內2人雙亡
台中3女10男雜交趴！　辦在商旅「每人收7000」
雨彈轟完迎寒流！周末「體感溫度5°C↓」　最冷範圍＋時段一次

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

寒流來手腳冰！醫生警告高危險群「當心急性腳中風」　最糟恐截肢

一夜致富來了！「4生肖」2023年偏財運旺翻　命理師：易中樂透

黃偉哲上東森推薦台南頂級老欉「東坡丁」　熱銷6750公斤好成績

給信用卡「清空購物車」！男友反悔喊告　她怒討拍...卻被罵爆

換人被關進去！壽山動物園黑猩猩鐵籠區改建咖啡屋　明年4月開幕

獨／妙齡女小腹隆起像5月大孕婦　醫驚曝是假胎：塞滿「顆粒物」　

iPhone更新「改掉1功能」被嫌爆！果粉不升級了：自廢武功

壽山動物園官網開放預購「秒被灌爆」　這2處購票可搶前3天入園

凌晨4點被吵醒！父母房傳「激烈聲」隔天媽雙頰潮紅...一問尷尬了

獨／貴婦想買要快！　大S愛睡的海絲騰頂級款...明年漲價破2000萬

怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ

男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

廚佛私約全台最難訂牛肉麵老闆 中西料理有了”它”美味百搭

陶朱隱園內部首度曝光！　超跑電梯、停機坪一次看

媽從背後摸倉鼠嚇一跳　倒地嘴開開露驚訝臉！

男挑戰吃超大份量泡麵　他崩潰吼：吃3天還有剩

女出遠門！傲嬌爹拒顧貓孫 監視器曝...擼貓＋陪睡全都錄

乩童狠甩女信徒巴掌！　頭份太玄宮：並非事實

寒流來手腳冰！醫生警告高危險群「當心急性腳中風」　最糟恐截肢

一夜致富來了！「4生肖」2023年偏財運旺翻　命理師：易中樂透

黃偉哲上東森推薦台南頂級老欉「東坡丁」　熱銷6750公斤好成績

給信用卡「清空購物車」！男友反悔喊告　她怒討拍...卻被罵爆

換人被關進去！壽山動物園黑猩猩鐵籠區改建咖啡屋　明年4月開幕

獨／妙齡女小腹隆起像5月大孕婦　醫驚曝是假胎：塞滿「顆粒物」　

iPhone更新「改掉1功能」被嫌爆！果粉不升級了：自廢武功

壽山動物園官網開放預購「秒被灌爆」　這2處購票可搶前3天入園

凌晨4點被吵醒！父母房傳「激烈聲」隔天媽雙頰潮紅...一問尷尬了

獨／貴婦想買要快！　大S愛睡的海絲騰頂級款...明年漲價破2000萬

劉品言、宋芸樺15度低溫放送深溝比辣！　曝一同把楊祐寧列入「黑名單」

陽明難得出手　投資凱基富麗與統一富麗基金5000與3500萬元

胡金龍「高手」揮桿做愛心　超猛開球眾人讚嘆：超過350碼了吧

薑茶才排第3！「禦寒飲品」排行榜公開，第1名讓人猜不到

2024「賴鄭配」有譜？　綠委讚超強組合：這「兩方面」都顧到

Opel「電動跨界」Mokka-e新年式升級　馬力電池都加大、更新車名

《財閥家》朴智賢澄清「沒當過摔角選手」！照片鬧烏龍　公司急澄清

謝欣穎認見過王柏傑父母！　不怕被催婚：家人個性都滿像的

「食物過水」愈吃氣色愈差！低GI≠低熱量　3大減肥迷思別再信了

天氣冷退役導盲犬被當大型抱枕　擠嘴邊肉不敢動姐笑：委屈不敢說

辣妻喝醉睡倒客廳...貼心尪救援 抱不動用拖的！網讚：神仙老公

生活熱門新聞

LINE免費貼圖來了！「20款超可愛」快一鍵下載

10年最早雪寒流體感2°C　全台冰封3天

電眼記者妹「無罩」真面目曝光！IG追蹤暴增

好市多紅茶改3小甕裝　會員笑：全家都有了

8+9爆料「女信徒已向太子道歉」！網見真相更火了

激情狗爬式！老婆「少做1事」害他瞬間軟掉

寒流更強了探4℃　2最低溫時間點曝

他穿好市多「最大恥度1神物」　千人傻：搭訕率超高

愛愛後抱抱溫存　他突脫口「喊2字」女友臉秒綠

達標！今迎入冬首波大陸冷氣團

搶藥寄大陸！感冒退燒藥「上架被掃光」

病人愛吃生魚片　胃鏡竟照出一條蟲

小學國語「浪花真好看」找錯字　爸媽找不到

鋒面將掃全台　5天預測圖「一片深紅」

更多熱門

相關新聞

郭再欽火速辭中執委　台南藍軍：怕燒到賴清德

郭再欽火速辭中執委　台南藍軍：怕燒到賴清德

針對郭再欽請辭民進黨中執委，台南市議會國民黨團書記長蔡育輝表示，郭再欽是民進黨典型的「黑金」代表，在民進黨盤根錯節的黑金政治裡扮演舉足輕重腳色，藍軍接獲檢舉郭再欽因涉及太陽光電，擺不平利益所以公司被開槍，當時郭無論如何就是不辭，如今火速請辭，就是怕黑金這把火會波及賴清德。

替代役深入社造長照！　役政署：有意義的服役

替代役深入社造長照！　役政署：有意義的服役

失聯移工駕贓車遇路檢遭逮

失聯移工駕贓車遇路檢遭逮

台南市勞工局獻獎

台南市勞工局獻獎

台南議員詐985萬　繳回不法所得輕判緩刑

台南議員詐985萬　繳回不法所得輕判緩刑

關鍵字：

黃偉哲東森購物台南老欉東坡丁熱銷

讀者迴響

熱門新聞

余苑綺過世…5歲女狂吼5字「突冒異常1反應」！

151林彥君結婚了！戀愛半年閃嫁「小10歲車神」

獨／又有辣模私密片外流！H級女神淪陷了

LINE免費貼圖來了！「20款超可愛」快一鍵下載

太玄宮遭摑女還原始末　定調「不是巴掌」

4強賽還剩幾小時！法國2球員病倒缺席訓練

10年最早雪寒流體感2°C　全台冰封3天

大貨車國道「零件脫落」　害14車連環爆胎

居隔50天！他見整缸魚「融化成破布」崩潰

資深男星「陳屍浴缸」死因曝光！兒子來探望驚見已屍僵

66歲高國華「梅開四度」　低調娶公務員女友

電眼記者妹「無罩」真面目曝光！IG追蹤暴增

太玄宮還沒開告　民眾先檢舉違建

乩身狠甩女信徒巴掌「宮廟男星開罵」！超狂天選身份曝

TOYOTA INNOVA最長候車期曝光

更多

最夯影音

更多
怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ

怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ
男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

廚佛私約全台最難訂牛肉麵老闆 中西料理有了”它”美味百搭

廚佛私約全台最難訂牛肉麵老闆 中西料理有了”它”美味百搭

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面