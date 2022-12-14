郭再欽火速辭中執委　台南藍軍：怕黑金之火燒到賴清德

▲針對郭再欽請辭民進黨中執委，台南市議會國民黨團書記長蔡育輝表示，就是怕黑金這把火波及計畫選黨主席和總統的賴清德。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

針對郭再欽請辭民進黨中執委，台南市議會國民黨團書記長蔡育輝表示，郭再欽是民進黨典型的「黑金」代表，在民進黨盤根錯節的黑金政治裡扮演舉足輕重腳色，藍軍接獲檢舉郭再欽因涉及太陽光電，擺不平利益所以公司被開槍，當時郭無論如何就是不辭，如今火速請辭，就是怕黑金這把火會波及賴清德。

蔡育輝指出，賴清德縱容台南成爐碴故鄉是鐵的事實，郭再欽2011年4月在賴清德擔任台南市長時，取得再利用機構資格，在2015年被里長檢舉，不是賴清德主動查察，查出郭再欽在學甲大灣頭農業用地埋填數量有98.341公噸，在興業段工業用地爐碴的埋填數量達581.629公噸，總計高達679.970公噸的鉅量，爐碴事件從頭到尾都是發生在賴清德市長任內，讓台南被外界嘲笑是爐碴故鄉，這不是賴清德縱容甚麼叫縱容？

蔡育輝說，國民黨團要求賴清德表態是否挺郭再欽黑金，是否挺黑金議長？怎會是民進黨口中的無故攀指，民進黨黨政高層還有賴清德副總統，難道忘了2015年時，賴以抵制黑金議長當藉口，234天不進台南市議會的黑歷史嗎？就是因為賴清德丫霸傲慢，踐踏民主監督政治，不接受議會監督，結果導致登革熱疫情嚴重失控，112名鄉親枉死，請要當民進黨主席和想選總統的賴清德表態是否挺黑金議長，怎會無故攀指？

蔡育輝表示，郭再欽請辭中執委就表示，不論是爐碴黑金事件，或是太陽光電黑金事件都不單純，是否真如網傳都跟台南市議長選舉有關？是否郭再欽火速請辭中執委，就是怕民進黨黑金火藥庫真的炸鍋？黨團懇請檢察官摘奸除惡，斬除讓人民深痛惡絕的民進黨黑金政治。

對於國民黨台南市議會黨團的指控，郭再欽回應，在自己的聲明講得很清楚了，相信法律會釐清真相，目前會專心面對訴訟，不參與其他事務。