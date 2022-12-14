替代役深入社造長照！黃偉哲讚政府得力助手　役政署：有意義的服役

▲台南白河區替代役「大放役彩」役男學有所用造福鄰里。（圖／台南市府提供，下同）

記者詹宜庭／台北報導

台南市白河區公所13日舉辦「111年白河區替代役大放役彩成果發表」，包括役政署副署長徐健麟、台南市長黃偉哲也到場共襄盛舉。白河區申請替代役已邁入第六年，結合「社造役」及「長照役」持續深耕地方，活化地方特色，計已改造了7間活動中心，執行超過200場課程，深獲內政部役政署的肯定。

役政署副署長徐健麟表示，行政院109年3月核定將替代役役男參與社區營造及公益服務工作列入社會役役男的勤務項目後，即積極推動役男參與兩造（照）雙役工作，除召開相關會議，辦理講習外，並函頒相關計畫，希望與各直轄市、縣（市）政府共同帶領役男，投入關懷長者、改造區里，實現「青銀共融 暖心互動」的幸福社會。

徐健麟說，台南市白河區公所秉持「長照社造化 社造長照化」精神，並配合市府民政局長期推動鄰里服務「健康提升、溫暖永續」的施政目標，帶領役男投入規劃辦理相關計畫，達到築起里民的人際關係、長期照護的觀念及發揚地方社區的價值等三大目標，透過彩繪、手作、健康操樂活肌力等活動，預防及延緩社區長者健康的退化，並且透過活動課程與當地居民建立良好的互動關係，促進世代間溫度流動。他強調，這場「大放役彩」成果發表會，不僅讓在地社區里民們共同參與分享這項成果，也讓替代役役男體驗另一個服務面向，留下有意義的服役足跡。

台南市長黃偉哲也指出，替代役除了是公部門的得力助手，也可以運用自身專長幫助鄰里社區營造，很高興看到白河區四位役男，在服役期間發揮專長，深入鄰里與民同樂，為在地注入不同的想法，以多方面向活化在地特色。



其中，白河區四位替代役分別為具有醫療背景李威德及董柏佑、室內設計背景陳啟東、城鄉環境背景林家頡。四位役男在白河服役期間，投入社區照顧長者，以自身專才制定了「大放役彩」計畫，設計並執行一連串課程，秉持以日常會使用的物品為主軸，做出合乎在地文化的小物，暨符合環保要求的同時也能強化社區意識。



另外，四位役男也與長者們一同製作冰皮月餅、彩繪杯墊及杯套，增進長者們的認同感；並以白河在地的蓮藕、蓮子、蓮蓬來彩繪活動中心；更構思了多項能提升動作協調性的趣味競賽項目，在活動中與社區長者們一起同樂。