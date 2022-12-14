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台南議長參選人疑警所飆罵員警　議長裁定移送南檢偵辦

▲國民黨台南市議員蔡淑惠質詢指出，有議長參選人12月7日晚間在中正所咆哮、辱罵員警，要求市警局長方仰寧下令保存當天監視畫面，並依妨害公務偵辦，方卻實問虛答而引發眾怒。（圖／記者林悅翻攝）

▲國民黨台南市議員蔡淑惠質詢指出，有議長參選人12月7日晚間在中正所咆哮、辱罵員警，要求市警局長方仰寧下令保存當天監視畫面，並依妨害公務偵辦，方卻實問虛答而引發眾怒。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

國民黨台南市議員蔡淑惠，14日在議會臨時會質詢指出，有議長參選人12月7日晚上在中正所咆哮、辱罵員警，要求市警局長方仰寧下令保存當天晚上9-10時監視畫面，並依妨害公務偵辦，方卻大談「行政中立」實問虛答而引發眾怒，方仰寧險被趕出議事廳，議長郭信良最後裁示，將全案移送台南地檢署偵辦。

國民黨台南市議員蔡淑惠，要求市警局長方仰寧下令保存當天監視畫面，並依妨害公務偵辦，方仰寧卻推稱監視器畫面是中正所長管的，不願公開承諾保存該日監視器畫面，還說警方要保持行政中立，不介入政治糾紛，此番言論引起眾多議員不滿方仰寧的答詢態度，數度要將方仰寧趕出議事廳。最後主席議長郭信良裁示，請警方將全案移送台南地檢署偵辦，而平息此波紛爭。

12月25日第4屆台南市議員就職，議長選舉在即，目前有民進黨邱莉莉與無黨籍綠營出身的現任議長郭信良，爭奪台南市議長寶座，加上學甲88槍槍擊案發生後，PTT出現指控民進黨中執委郭再欽涉及光電利益，並支持市議員邱莉莉角逐議長，影射涉及「黑金」PO文，引起邱莉莉不滿，認為是抹黑妨害她名譽，更影響議長選情，因而向轄區中正派出所報案，但該案遲未見成果，但網路攻擊文章卻沒有停止，12月7日晚間到中正所關切案情進展，事後卻傳出飆罵員警情事，引起各界熱議，也成為政治角力新焦點，真相如何恐需檢方介入釐清。

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