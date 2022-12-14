新北13校齊訪海大　海洋海事職探教育再深耕

▲新北市教育局與轄內國中13校，齊訪海大深耕海洋海事職探教育。（圖／國立臺灣海洋大學提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

國立臺灣海洋大學今（14日）接待新北市職業試探暨體驗教育中心來校參訪，由新北市教育局率隊，共13校27位國、高中校長、主任、職探組長組成，一同前往國立臺灣海洋大學與海科館，期待藉由聯繫會議與工作坊，透過參訪經驗，為國教端職涯探索推手們的海洋職涯教育奠基增能。

兼具海洋科學學研成果，以及豐富的海事教學資源的國立臺灣海洋大學，於本次新北市職業試探暨體驗教育中心參訪，挹注場地與專業師資，帶領參訪團成員，參觀深具海洋大學特色的「操船模擬器」與「船舶輪機工廠」。

新北市職業試探暨體驗教育中心運用認知與體驗方式，促發學生連結自我與工作世界，提供學子們在技職中，一個「探索」、「開發」和「連結」的場域。其中，作為新北市海事職探體驗教育中心，萬里國中成立了特有的海事技藝班，讓有志投身海事事業的學子，及早建立海洋相關知識基礎。

海洋大學莊季高副校長肯定新北市投注在海洋職涯教育的遠見與愛心，表示海洋產業在國內外都維持高度的人力需求，是職業及升學的「藍海」。期待未來與各校共同持續攜手推動海事科技教育。

海洋大學航運管理學系曾柏興副教授指出，國中階段的海事技藝班在國內尚屬少數，期待除了新北市與萬里國中在航運及海事教育拓展的努力外，也期待政府能多加鼓勵基礎海事教育的發展。

承辦本次職探參訪的萬里國中馮麗慧校長，感謝海洋大學的指導與幫助，相信「站在巨人的肩膀上，必定能看得更高更遠」，透過專業海事教育的營養澆灌，能帶給海事幼苗們更遼闊的未來發展。

【更多新聞】

►謝國樑公布副手 《ETtoday新聞雲》執董邱佩琳將任基隆副市長

►石門北19線5.5公里路基塌陷 「全線道吞噬」雙向封閉

►同1地點3天2車禍！台2己線貨櫃車翻覆「1死1傷」 民眾：毛毛的

►14年前碧砂漁港浮屍案 項鍊+無子宮...警助「A067無名女屍」回家