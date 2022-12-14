新北五股守讓堂過冬節　搓湯圓重溫古早味親子樂

▲新北市圖五股守讓堂過冬節，搓湯圓重溫古早味親子樂。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

冬至時節吃湯圓是傳統習俗，象徵「圓滿」與「添歲」，新北市五股守讓堂特別推出應景的「守讓過冬節」系列活動，包括「福滿圓滿搓圓仔」湯圓閱讀大會、「節氣好生活」冬至復古派對、以及「搓湯圓添圓圓」主題書展等，參加臉書活動還可以獲得限量精美好禮，認識24節氣習俗。

新北市立圖書館表示，「冬至」是24節氣中最重要的節氣之一，古代農耕時期，人們經過一整年的辛勤忙碌後，此時進入秋收冬藏、休養進補的時期，冬至這天會全家團聚在一起吃湯圓，祈求來年圓滿如意，吃過湯圓，五股守讓堂特別規劃了「守讓過冬節」節慶活動，希望藉由過節的儀式，來豐富孩子的生活體驗。

新北市立圖書館說 ，五股守讓堂「守讓過冬節」活動12月17日「福滿圓滿搓圓仔」湯圓閱讀大會，除了帶親子認識冬至的傳統習俗與由來，還有創意造型湯圓教學，將教大家DIY兔年以及剪黏、泥塑、花磚、彩繪等五股守讓堂建築特色的造型湯圓，同時認識五股守讓堂之美，活動免費，即日起開放報名。

另外，12月13日、16日、18日「節氣好生活」冬至復古派對。「搓湯圓添圓圓」主題書展12月1日起至31日止，於五股區各分館及守讓堂「三讓文房」展出冬至年節相關的飲食叢書、節氣繪本。活動期間只要至五股守讓堂「藝遊工坊」體驗復古童玩，或至「伴山學堂」觀看活動影片；12月17日至12月26日期間參加臉書活動，留言並上傳分享自製創意湯圓照片，即可獲得五股守讓堂專屬的限量好禮。詳細活動資訊及報名方式請至「新北市立圖書館」網站查詢，洽詢電話：02-2293-2114。

【更多新聞】

►謝國樑公布副手 《ETtoday新聞雲》執董邱佩琳將任基隆副市長

►石門北19線5.5公里路基塌陷 「全線道吞噬」雙向封閉

►同1地點3天2車禍！台2己線貨櫃車翻覆「1死1傷」 民眾：毛毛的

►14年前碧砂漁港浮屍案 項鍊+無子宮...警助「A067無名女屍」回家