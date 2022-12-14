陸禁台貨藍營罵翻　林濁水嘆：綠委可以不跟著起鬨嗎？

▲林濁水於臉書表示，中共惡整台灣食品廠及農漁民，不只藍營人士罵，民進黨立委也跟著罵。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

中國大陸近日無預警禁止台灣水產品、食品加工和酒類等產品輸入的風波持續延燒，對此，民進黨前立委林濁水13日透過臉書指出，中共惡整台灣食品廠及農漁民，農委會主委陳吉仲卻幫不上忙，但不只藍營人士罵，民進黨立委也跟著罵，讓他大嘆，「綠委可以抗拒誘惑不跟著起鬨嗎？」

林濁水指出，中共惡整台灣食品廠及農漁民，讓他們賺不到錢，損失金額數以億、十億台幣計，陳吉仲卻幫不上忙，不只藍營人士罵，民進黨立委也跟著罵「要搞抗中保台農民受害卻束手無策」，他表示，的確政府還可以做更多，做不夠該罵，「但是中南海施壓這會不會只是前菜都不算的礦泉水？」他提到，川普、拜登搞抗中保美，抗到主動禁賣晶片上游設備、軟體、晶片產品賣給中國，禁美國商人去賺錢，這一禁少了數以百億美元計生意，美國廠商氣得牙癢癢，但是和台積電一樣，只能吞下去，因為國會議員沒有人敢反對，他質疑「美國會議員是否真沒用？只有台灣議員英明？」他也表示但無論如何，這才是當做一回事在抗中，否則如習近平走普丁路線，會只搞只佔台灣產值零頭的農產品？「這樣，抗中保台還是早早收攤吧。」

林濁水提到，綠委要不要嚴厲監督政府做好因應，提出徹底保護受傷產業的方案，還是逼大家放棄抗中保台？現在中國操弄台灣農漁產品進口，藍營人士說都是民進黨的錯，「綠委可以抗拒誘惑不跟著起鬨嗎？」