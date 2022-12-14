大陸醫療近崩潰…23歲醫學生驚傳「被逼帶病上班」猝死　醫院回應

▲大陸急速解封感染者飆升，醫療已經出現擠兌現象。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸短時間內快速解封，多地疫情海嘯式爆發，醫院人滿為患，醫護人員不足，傳出大量醫學專業碩士生、規培生也被推上第一線執行繁重的臨床工作，卻只能領到微薄薪水。12月13日，大陸有網友在微博披露，四川華西醫院一專業碩士研究生確診陽性後仍然被迫堅守工作崗位，因心臟驟停去世，年僅23歲。對此，醫院也作出了回應。

大陸微博發文爆料稱，這名碩士是泌尿外科研究生一年級學生，在兒童外科的普外組實習，這個組被稱為「半夜12點讓實習生做手術的組」。13日，這名學生半夜12點出現心臟驟停，搶救後去世。網友披露，猝死的碩士已經確診為陽性，但被迫堅持上班。

據網路流傳的對話截圖顯示，當晚該研究生和老師的談話，老師讓該生準備明天的手術，該生說，「我發熱了，老師。」老師回答，「我也不舒服，還不是繼續上班。」

事件發生後，華西醫院泌尿外科科室管理小組發出通知稱，「有一名研究生在寢室突發意識喪失，正在搶救，請同學們不要在網上傳播。」

對此，針對「華西23歲研一醫學生，陽性發熱被迫帶病上崗，在一線工作時猝死」的網路帖文，華西醫院12月14日回應稱，該學生目前仍在ICU搶救，發燒三天還堅持上班內容不實。