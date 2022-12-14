陳其邁曝訪日心得盼團結　選後首役「成為嘉義隊一員」

▲陳其邁上周陪李俊俋掃街。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨九合一大選慘敗，據轉述，擔任代理黨主席的高雄市長陳其邁14日在中常會分享日前率團訪日的內容指，日方相當關心此次選舉結果，強調黨內必須團結一心，展現給國際社會來看，另針對周日將登場的嘉義市長選舉，請所有黨公職同志成為「嘉義隊」一員，盼民進黨再起取勝。

陳其邁本周率市府團隊訪日，除了拜會東京都知事小池百合子，也與日本國會跨黨派友台團體「日華議員懇談會」議員們交流，13日下午搭機返台，今天下午也準時出席在台北市舉行的中常會。

據轉述，陳其邁今天在中常會中發表一段「語重心長」的談話，分享本周訪問日本時，日方相當關心九合一選舉結果，顯示國際社會非常關心台灣下一步的走向，因此必須團結一心，展現給國際來看，強烈訴求要團結。

此外，面對周日即將登場的嘉義市長選舉，陳其邁會中表示，要請所有黨公職同志，展現民進黨團結氣勢，成為嘉義隊的一員，在倒數4天的最後關頭，大家共同協助，匯集改變的力量，積極在社群平台幫忙轉發候選人李俊俋「翻轉嘉義，票投2號李俊俋」相關催票圖卡及臉書文章。

陳其邁說，要讓支持者能夠提醒親朋好友，吸引在外地打拚的選民注意，呼籲大家幫忙催票、固票，讓支持者回家投票、出門投票，一人拉一票，12月18日，讓民進黨再起，取得勝利，讓嘉義更好。

另針對台南市議長選舉議題，據指出，今天會議內容觸及，台南市長黃偉哲親自打電話給督導小組召集人、台南市立委王定宇，盼邀請設籍在台南市的中常委加入督導小組，陳其邁認為沒有問題，交給黃偉哲自己決定，而正國會中常委陳茂松也針對該議題進行發言，陳其邁則說要團結。

民進黨中常會上周成立直轄市、縣市議會議長及副議長督導小組，執政縣市責成縣市首長辦理協調作業；非執政縣市由中常委王定宇（湧言會）、蔡易餘（英系）、蘇巧慧（蘇系）、陳茂松（正國會）、陳世凱（新系）組成督導小組辦理協調作業，並由王定宇擔任召集人。今天中常會決議，正副議長選舉督導小組增加嘉義縣長翁章梁（英系）為督導小組成員。