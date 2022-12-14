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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李彥秀重回市議會要搶議長大位　「競爭不見得是壞事」

▲▼國民黨副秘書長李彥秀。（圖／記者湯興漢攝）

▲李彥秀。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

九合一選舉結束後，各地方縣市議會的議長選舉緊接著登場。本屆回鍋參選港湖區議員並拿下全台北第一高票的國民黨議員李彥秀，14日登記參選議長，她表示，面對接下來2024年的挑戰，蔣萬安與黨籍議員要共同承擔責任。至於黨內掀起的「世代交替」討論，李彥秀說，老幹新枝都有各自擅場，競爭不見得是壞事，但不希望為了這次選舉打壞整個黨內的團結。

李彥秀說，隔了7年再回到市議會，以過去5屆的市議員還有1屆立法委員，對議會的議事運作應該算非常熟悉；而跟新科市長蔣萬安過去在立院長期的互動，在搭配上一定會讓府會溝通更順暢。

李彥秀表示，接下來要如何讓府會溝通更順暢、讓台北市議會的問政更透明，有更多市民能參與，進而成為全國議會的典範，是她重要目標；此外，了解黨籍議員的需求、維護議會的尊嚴，這些都是接下來會持續努力的方向。

李彥秀提到，國民黨好不容易在台北市有機會執政，如何讓中間選民更能認同國民黨，未來府會的運作上幫台北市民爭取更多的權益，協助蔣萬安在未來的市政上能更深入基層，府會之間跟黨籍議員有更多的責任。

「蔣萬安未來如何讓藍營基本盤擴大，也是蔣萬安重要的責任。」李彥秀說，黨籍議員如何透過府會運作爭取更多好的建設留給台北市民，在現階段是最重要的。

而李彥秀也提到，面對接下來2024年的挑戰，蔣萬安與黨籍議員的共同責任要一起承擔，國民黨才有機會回到執政團隊，台北隊才有機會更強，這些都是她參選的理由，「不是為我個人，而是為整個的發展更好，能夠與蔣萬安共同承擔更多責任，都很重要」。

至於近來黨內掀起的「世代交替」討論，李彥秀說，老幹新枝都有各自擅長跟強項，競爭不見得是壞事，但不希望為了這次選舉打壞整個黨內的團結，所以她會努力溝通每一票，希望有機會讓議會可以有一些調整。

「不論最後是誰出線，大家都還是一個團隊、都是台北隊。」李彥秀強調，就是努力溝通，每個人都有可以做的事情，怎麼樣互補，大家都還是團隊、還是要合作，協助台北市政府、協助蔣萬安的團隊，「不論哪個角色，大家都不能缺席」。

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