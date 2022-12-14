竹市「2022眷村文化節」周日登場　來將軍村FUN玩眷村

▲新竹市「2022眷村文化節」活動流程。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市「2022眷村文化節」將於本周末（18日）在將軍村盛大登場，當日活動將於10:00開始，前100名參與民眾至服務台出示拍照打卡畫面，即可免費領取一瓶香濃滑順的芝麻醬或花生醬。今年以「放映」為題，邀請眷村子弟藝人唐從聖及眷村三代舉辦講座，現場活動還有濃厚眷村料理、市集及互動遊戲等，邀請民眾重溫眷村時代。

新竹市代理市長陳章賢表示，日治時期的新竹市，爲海軍、空軍軍事要地，留有機場、燃料廠等重要軍事設施，這些軍事設施也成為國民政府來臺時安置來臺部隊的主要地點。據國防部統計，竹市眷村數量高達47個，且軍種涵蓋陸、海、空三軍相當多元，可說是臺灣眷村文化的縮影。

他說，為保存本市眷村文化與歷史，自前市長林智堅、前副市長沈慧虹任內，積極向中央爭取補助，修復與活化相關歷史建築「日本海軍第六燃料廠」及將軍村。其中擁有60公尺大煙囪的「日本海軍第六燃料廠新竹支廠」，第一期工程已完成廠房結構補強，後續修復再利用工程於今年6月獲文化部文資局核定補助，將持續修復、還原廠區歷史樣貌，預計於2025年底完工。

文化局代理局長李欣耀表示，眷村的存在見證了臺灣五O年代的歷史發展，期待透過真實的故事傳承新竹市的眷村文化。將軍村是陸軍金門防衛指揮部所屬的團長級以上領導幹部及家眷住所，建築創建之初參考美軍顧問團宿舍之獨門獨院、開放式格局設計。

文化局說明，「2022眷村文化節」規劃了「回放眷村講堂」、「撥接市集」、「眷村料理DIY」以及「眷村大挑戰」等豐富活動，其中「眷村料理DIY」重現眷村經典的電鍋大餅、「眷村大挑戰」則邀請民眾一同挑戰眷村知識翻翻樂，再現兒時眷村生活。

文化局指出，「回放眷村講堂」邀請眷村子弟藝人唐從聖擔任講者，與第一代眷村代表鄭立軍將軍夫人─鄭張子君女士及二、三代眷村子弟代表對談，分享動人的眷村故事及世代傳承的責任，活動現場將宛如一部述說著竹市眷村記憶的紀錄片，讓民眾更加了解眷村文化的生活點滴。

文化局表示，今年更邀請到從新竹市忠貞社區發跡、全台第一支兒童手碟樂團「忠貞小手碟」帶來動人的演奏，還有精實帥氣的「儀隊表演」、重返舊時光的「懷舊歌唱」，以及好吃又好玩的「撥接市集」。來一趟「2022眷村文化節」，有如穿梭回到眷村時代、回味眷村生活樣貌，將眷村人情味傳承、延續下去，誠摯邀請大小朋友們到新竹市將軍村，一同探索眷村、FUN玩眷村。

文化局補充，本次特別推出「快閃抽獎活動」，即日起至12月17日(六)中午12:00止，至「新竹市文化局臉書粉絲專頁」按讚分享貼文、留言並@2名好友，就有機會獲得眷味十足的炸醬、辣椒醬或雙醬(花生+芝麻)，獎品限量65份，活動詳情請參考新竹市文化局臉書粉絲專頁(https://www.facebook.com/culture.hccg)。