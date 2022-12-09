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《敘事竹塹攝影史詩》70張老照片　見證竹塹發展史

▲新竹市美術館攝影特展《敘事竹塹攝影史詩》，即日起展出。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市美術館攝影特展《敘事竹塹攝影史詩》，即日起展出。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市美術館攝影特展《敘事竹塹攝影史詩》，即日起展出至2023年2月28日，匯集22位臺灣攝影家與非裔法籍攝影家朱利安‧愛德華茲所拍攝的珍貴影像，共展出70件作品，其中包含臺灣攝影史重要攝影家及作品，如年代橫跨清領、日治至光復後時期，紀錄曾發生在竹塹城裡大時代環境與小人物的故事，來窺視臺灣這塊土地的大歷史，歡迎市民免費參觀。

新竹市代理市長陳章賢表示，「竹塹」為新竹的古稱，範圍涵蓋現今的桃竹苗地區，是北台灣文化最早發展的地區，具300多年豐厚文化底蘊，造就現今新竹市充滿質感的城市性格。攝影家們以獨特的視角帶領我們重新認識這塊土地的過往歷史與人物。

他說，「此次特展出現很多從未見過的歷史畫面」，展覽匯集23位國內、外攝影師心血，共展出70件珍貴作品，歷史最久作品為19世紀（1869年）法籍攝影家朱利安‧愛德華茲，在淡水廳拍攝的臺灣第一口石油油井，極具象徵性意義；其他如牧童騎在牛背上、城隍廟閹雞大賽、踩水車灌溉農田等，張張都見證時代軌跡，藉由展覽帶領觀眾跨越時空，了解竹塹地區發展歷程。

「這是我們在學彈琴時的畫面！」攝影家黃淮泗作品「歡樂的歌聲」勾起黃奶奶的童年記憶。她回憶著說， 當時國小一年級，由妹妹彈琴，我們幾個在旁邊合唱。照片拍攝於1957年，照片中現今已65歲的黃奶奶，帶著照片中其他4個人，原班人馬來到展覽現場，過往回憶一一湧現。

策展人姜麗華說明，西方攝影術約在1850年代流傳至臺灣，起初由西洋人拍攝紀錄臺灣，1895年後日本人為治理與促進觀光等目的，官方大量拍攝寫真帖，直到1920年代後才開放臺灣人開設寫真館，進而產生業餘攝影家，透過珍貴影像傳達「人親土親」情感連結，攝影師按下每一次快門，串起一首首由照片譜成的詩。

文化局代理局長李欣耀表示，展覽梳理竹塹地區重要攝影家及作品，包含被攝影界尊稱為「快門三劍客」的鄧南光、李鳴鵰、「世界傑出攝影家」李松茂、獲選美國新聞處《今日世界》月刊封面的在地攝影家施安全、以攝影紀錄關懷土地的苗栗硬頸攝影群等，盼藉由展覽讓民眾認識竹塹地區攝影歷史脈絡。

文化局說明，本次展覽二大展區分為「信仰與生活」、「生存與環境」，其中「信仰與生活」呈現宗教信仰活動與日常家居生活的歷史脈絡與變遷；「生存與環境」則描述有關勞動生存與地理環境的故事，揭示在時光巨輪的推動下，先民為生活打拚、開墾勞動的身影，重現當今難以想像舊的時代景觀。

文化局指出，此次也特別在美術館門口及一樓展區設置打卡牆，搭配攝影家簡永彬老師的「照相館」歷史口述作品，讓民眾感受當時代照相館拍照氛圍；二樓文獻區除展出重要攝影家文獻歷史、作品集，亦包含新竹市舊貌景觀紀錄，使民眾對新竹地區風貌有更深的認識。

《敘事竹塹攝影史詩》展覽即日起至2023年2月28日於新竹市美術館展出，期間將舉辦多項推廣活動，歡迎民眾參與，更多活動訊息請上「新竹市美術館」粉絲專頁（www.facebook.com/hsinchuartgallery）查詢，或洽03-524-7218及1999為民服務專線查詢。

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