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241藝術空間首檔插畫藝術特展《明日的花》　即日起開展

▲本展邀請11位跨世代插畫藝術家展期自即日起至112年1月1日。（圖／新竹市政府提供）

▲本展邀請11位跨世代插畫藝術家展期自即日起至112年1月1日。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹241藝術空間推出首檔插畫藝術展《明日的花》，以花為符碼，表達支持反戰追求和平意象，並透過花象徵生命脆弱又堅毅的精神，思索疫情期間遭遇的各項議題。本展邀請11位跨世代插畫藝術家，有2022金鼎獎圖書插畫獎得主並入選2022波隆那Amazing100圖畫書的Croter、兩度入選「插畫界奧斯卡」美稱的義大利波隆納插畫展的Ballboss、入圍2021金曲獎最佳MV導演的Michun、在地藝術家羅甯及林孜育等人，展期自即日起至112年1月1日，歡迎市民免費參觀。

新竹市代理市長陳章賢表示，插畫藝術與新竹市有相似歷程，新竹市過去被認為只是被路過的小城市，近年蛻變成為一座擁抱科技潮流又充滿人文美學的城市；插畫藝術過去則被歸類為只是書本或報紙的「配角」， 如今搖身成為流行文化、當代議題代言者，風格各異的插畫作品以多元形式出現在日常生活中，是不可或缺的重要元素。

新竹市文化局代理局長李欣耀代表出席開幕，他表示，241藝術空間首檔插畫藝術特展《明日的花》，透過插畫藝術家的反思與創作，訴說不同故事，並結合視覺動畫、布雕、陶作等多元創作形式，讓民眾看見插畫藝術的更多可能性。

他說，《明日的花》概念來自1960年代反文化運動的口號「Flower Power」，本展規劃四大展區「彼岸」、「鏡像」、「信念」及「剎那」，透過插畫藝術創作描繪戰爭對人類社會的危害、思考如何克服疫情困境等，世界變遷之下對於人類生活的影響，如何留給下個世代更好的時代風景，作品議題具啟發性。

策展人黃米露表示，插畫藝術與插畫差別在於具備當代性、議題性，盼一點一點將插畫藝術建立起來，用軟訴求讓大眾更容易了解。她回想，今年令她感觸最深刻的事，就是烏俄戰爭，於是著手策展《明日的花》展覽，藉此表達反戰和平心聲及反應疫情下民眾面臨的議題。

插畫創作者 Croter表示，插畫藝術創作形式、內涵豐富，藝術家在夢想與現實中選擇來作為創作題材，盼透過這次展覽主題，來呈現X、Y、Z跨世代內心想要的世界，邀請民眾走訪看展與傳統藝術比較，一定會慢慢喜歡上插畫藝術；來自新竹在地的插畫創作者羅寗，其創作靈感來自生活人事物，喜歡街道觀察、紀錄日常細節，並將之融入創作，透過作品《呼吸》將疫情期間場景描繪出來，表達人與人之間難以形容的疏離感。

文化局說明，四大展區中，「彼岸」花開彼岸意喻為無盡的思念、悲傷的分離、像是只能回溯不可返回的往日情懷，包含X世代插畫藝術家Croter以《對不起，是我不夠好》為題，述說如何轉換自己內心去面對世代的快速更迭；Y世代插畫藝術家Michun則以《情緒標本》為題，探討當代憂鬱症對於人的影響。

「鏡像」以鏡花水月般虛幻不實的遙遠事物，卻如鏡像般發生於周邊，創作者兼髮型師的Norman Normal以《這是一件禮物？》為題，呈現病毒對人類的影響；Z世代插畫藝術家羅寗《呼吸》、25度《和平的種子》、夏仙《碎光之中，地面以上》，敘述疫情及戰爭帶來的衝擊。

「信念」在Y世代插畫陶藝家不討喜《眼淚是珍珠》及Z世代插畫藝術家黃馨《蠟燭花森林》中，可以看見他們如何轉換戰爭與疫情的衝擊，透過作品傳遞人們努力療癒自我與他人的信念。

「剎那」意味一瞬即永恆，在當代主流以Y世代為主的階段下，可看到 Ballboss 《開窗計畫》、阿尼斯特《在夾縫中看見》及林孜育《顧自綻放》，窺探無論環境如何變遷，面對日復一日的日常裡所選擇的處世哲學。

文化局指出，最後一區「明日花園」可在展卡上寫下對世界的盼望並掛置牆面，以此互動參與此展，除欣賞插畫豐富的內容及平面、立體、動態循環、複合媒材等多元性展出，更能隨插畫藝術家們的作品議題來共同思考，該留給下一世代什麼樣的時代風景。

《明日的花》展覽即日起至112年1月1日於241 藝術空間展出，期間將舉辦多項推廣活動，歡迎民眾參與，更多活動訊息請上「新竹241藝術空間」粉絲專頁 (https://www.facebook.com/hsinchu241/)查詢，或洽03- 5337945及1999為民服務專線查詢。

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