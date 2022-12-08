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竹市首座！　客家文化主題圖書館硬體設施完工

▲新竹市代理市長陳章賢今（8）日前往視察。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市代理市長陳章賢今（8）日前往視察。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市關東市場綜合大樓3樓「新竹市圖書館關東分館」獲客委會補助3,780萬元，歷經1年的工程施作，硬體設施已於近日竣工 ，預計明年中開館，為竹市第8座圖書館。新竹市代理市長陳章賢今（8）日視察時表示，關東市場綜合大樓為地下2層、地上5層之複合式客家文化基地，具採買、閱讀、社區互動等功能，3樓圖書館另設客家主題藏書區，市府將加速充實書庫，未來啟用後將成為各世代皆能共享的客家文化新據點。

陳章賢表示，新竹市堪稱全國最愛閱讀的城市之一，前市長林智堅、前副市長沈慧虹上任以來積極增加竹市公共圖書館分館，目前已達8座，也大幅增加新竹市公共圖書館藏書、提升購書經費；而新竹市自108年起連續4年榮獲國家圖書館「整體閱讀力表現績優城市」，並蟬聯《臺灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告》非六都縣市民眾每人借閱冊數之冠。

陳章賢表示，市府在110年完成「關東客家主題市場改造計畫」後，即推動「新竹市客家主題圖書館及客家會館改造計畫」，3樓客家主題圖書館總樓地板面積約300坪，藏書可達約2萬冊，設計融入客家「夥房」的合院概念，採用客家工藝的竹藤材質，建構一道道書牆框景與閱讀的窗景，空間分為一般閱讀區、親子閱讀區、客家主題圖書區、視聽區、期刊雜誌及行政空間等，提供不同族群與年齡層閱讀服務。4樓則打造客家會館及活動教室，未來將規劃主題展覽、親子活動及客語教學課程。

「1樓買食材，3樓借食譜，4樓學烹飪」整座關東市場將成為市民日常採買、藝文、學習的重要據點，並肩負新世代認識在地文化資產、客語學習與傳承的任務，為竹市客家文化推廣與交流中心。未來，民眾於1樓市場採買新鮮食材後即可至4樓活動教室學習烹飪，孩子可在3樓圖書館盡情閱讀、吸收知識，爺爺奶奶在5樓社區據點上課、聚會，逐步打造整棟關東客家主題市場成為適合全年齡市民的生活據點。

文化局代理局長李欣耀表示，關東市場位於竹市客家人口密集區，1樓市場販售各式客家美食，為本市少見、客味濃厚的傳統市場。為推動竹市客家文化發展及傳承，市府在110年1月完成「關東客家主題市場改造計畫」，以彩釉玻璃帷幕搭建風雨走廊，造型線條呈現出新竹山嵐線，並以深淺不一的彩釉玻璃表現出客家紅磚造建築意象。

他指出，完工後的關東市場，購物空間更加舒適、停車空間增加，整體大樓立面以現代材質玻璃呈現傳統客家伙房意象，顛覆了傳統市場既定印象，讓關東市場華麗變身，更榮獲日本2021 GOOD DESIGN AWARD全球設計獎肯定。

文化局說明，市府積極向中央爭取經費推動「新竹市客家主題圖書館及客家會館改造計畫」，將關東市場綜合大樓3樓、4樓空間進行調整。除了在3樓打造客家主題圖書館，4樓也規劃活動教室，未來可以提供民眾於1樓採買食材後，透過老師進行烹飪教學；而4樓客家會館未來將規劃主題展覽、親子活動及客語教學課程，家長可帶著孩子至3樓圖書館閱覽客語繪本、至4樓參與展覽或客語教學課程，讓客家文化自然融入生活日常。

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