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竹市玻工館　匯聚21位玻璃星光照亮藝術大道

▲「玻光大道–玻璃藝術家故事展」展期至111年12月18日。（圖／新竹市政府提供）

▲「玻光大道–玻璃藝術家故事展」展期至111年12月18日。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市玻璃工藝博物館「玻光大道–玻璃藝術家故事展」展出21位玻璃藝術家的生命故事，及38組藝術家們的精彩作品，展期即日起至111年12月18日。新竹市代理市長陳章賢表示，玻璃藝術家們在玻璃創作領域宛若一顆顆星星，以創作能量共譜一條光亮大道，敬邀民眾走訪玻光大道，欣賞各式精彩作品，閱讀創作者的生命故事，感受竹市玻璃藝術之美。

陳章賢表示，「新竹市玻璃工藝博物館」為本市展現城市美學的重要場域之一，自1999年開館以來，除了彰顯地方文化與產業特色、促進觀光、協助玻璃產業升級，並透過典藏、展覽、研究、教育推廣，以及玻璃設計藝術節、金玻獎等活動，促進玻璃產業的轉型與發展，更培養多位藝術家。

他補充，玻工館除了不斷以精緻的主題展覽推動玻璃藝術美學外，更致力於本市玻璃工藝文史資料的調查研究，本次展覽即透過調研成果轉譯，以人為本，將聚光燈放在藝術家本身。

文化局代理局長李欣耀致詞時表示，民國50至60年代，新竹有非常多的家庭從事玻璃燈泡代工，是新竹當時玻璃產業的獨特樣貌，也是許多人小時候的珍貴記憶。隨著時代與大環境的變遷，玻璃產業運用工藝的轉型、技法的突破、創意的加值等方式轉型，過程相當不容易。

他提到，人生跟玻璃其實很像，需要高溫才能夠塑形，並經過調色、冷卻等歷程，終將浴火成鳳凰，展現無窮的生命力。感謝展覽顧問清華大學藝術學院副院長蕭銘芚，把玻璃藝術家們的故事記錄下來，也謝謝所有藝術家的參與。

展覽顧問清華大學藝術學院副院長蕭銘芚指出，本展以「110年度新竹市玻璃藝術家訪談研究計畫」成果為基礎，以燈炬作業為主的受訪藝術家為對象；燈炬作業為盛極一時的技法，為新竹創造了輝煌的歷史，然而因大環境改變，日漸後繼無人，亟待保留與傳承。非常感謝藝術家們以及春池、華夏等玻璃產業重要代表無私提供相關資料、支持訪談計畫，協助我們將這些重要的資源累積下來，進而持續推廣與傳承。

文化局表示，本次展覽展出21位擅長燈炬作業技法的藝術家生命故事與作品，從入行的契機、刻苦的學藝過程，到開創事業的成就、面臨危機轉機的挑戰，再到邁向藝術創作之路；他們不畏艱難困苦，勇往直前，不斷地燃燒玻璃也燃燒自己，散發出生命的光輝，永不放棄的精神值得學習，敬邀民眾踴躍觀展。

今日「玻光大道–玻璃藝術家故事展」開幕典禮，竹塹玻璃協會創會理事長蔡松平、風城玻璃藝術家協進會理事長謝秋福、參展藝術家許金烺、李文福、劉瑞典、邵尊漢、許源榮、張炳鈞、張全成、許鈞淵、黃順樂、林瑤農、彭宏明、鄭銘梵、玻璃藝術家劉金國、黃寶雪、呂淑燕、市議員吳青山及多位里長皆到場共襄盛舉。

新竹市玻璃工藝博物館開館時間為週二至週日上午9時至下午5時。參觀票價為全票50元，優惠票30元，新竹市民、年滿65歲以上、6歲以下兒童、身心障礙者皆免費，歡迎踴躍參觀。相關訊息請上文化局官網https://culture.hccg.gov.tw查詢，洽詢專線03-5626091，或撥打1999為民服務專線。

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