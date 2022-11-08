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新竹州警務部長官舍、下竹町連袂開展　日式庭院「藝術下午茶」

▲「居心流─蔡育田個展」即日起至明（112）年1月1日開展。（圖／新竹市政府提供）

▲「居心流─蔡育田個展」即日起至明（112）年1月1日開展。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

「居心流─蔡育田個展」即日起至明（112）年1月1日於新竹市市定古蹟「新竹州警務部部長官舍」、「下竹町」歷史建築南大路警察宿舍聯袂開展。新竹市代理市長陳章賢表示，本次展出台灣之光蔡育田的水墨、雕塑及藝術家具作品，為了增加與觀者的互動性，另有「藝術下午茶」導覽活動，民眾可以在132糧倉享用午茶，與藝術家面對面，聆聽作品故事，一同探索居心流的境界，開展心的維度。

新竹市文化局代理局長李欣耀表示，藝術家蔡育田畢業於東海大學美術系，師承蔣勳老師，現任心流藝術有限公司負責人，歷經策展、社區總體營造、公共藝術創作至禪修的體認，在創作上有了嶄新的突破。其作品於2020年贏得「義大利國際設計大賽 A'Design Award and Competition」公共藝術類白金首獎，是台灣首位獲得此設計類別首獎的藝術家，明年更受邀於美國紐約ARTEXPO NEW YORK展出雕塑作品。

「第一次踏進新竹州警務部部長官舍及下竹町，便非常喜愛兩處展間歷史流動的氛圍。」藝術家蔡育田表示，自己定居新竹已經30餘年，本次作品在日式老屋及庭院中展出，和美術館、畫廊所帶來的觀展體驗十分不同，多了一分真實的生活感和溫暖的感受，絕對值得親自走訪。

他提到，於「132糧倉/新竹州警務部部長官舍」庭院展出之藝術戶外家具《心花椅組》，不同於一般為了觀看電視而向前設計的客廳沙發，採向中心團聚，營造一家團圓暢聊、心花怒放的意象，企圖探討生活物件除了功能性外，能否多一點詩意，期望與觀者一同檢視生活的本質。

陳章賢表示，市定古蹟「新竹州警務部部長官舍」及歷史建築「南大路警察宿舍」皆於前市長林智堅、前副市長沈慧虹任內積極修復完成，南大路警察宿舍於105年登錄為歷史建築，市府推動「老樹舍計畫」積極爭取中央補助進行修復，而新竹州警務部部長官舍為竹市現存面積最大、歷史最久的高等官舍，自日治時期完工至今已超過一世紀，庭院更有百年老茄苳樹，相信古蹟雅致風華搭配蔡育田老師精彩作品，能為觀展者帶來更有溫度的觀展體驗，市民朋友千萬別錯過。

「很高興能展出藝術家蔡育田的作品，為在地觀眾帶來最優質的國際藝文視野！」策展單位董事長黃文德表示，非常感謝在地企業弋果國際教育集團對藝文活動的支持，期盼能持續深耕在地，與藝術家和企業夥伴們一起述說新竹的在地故事。

文化局指出，藝術家蔡育田擅長探索內在與外在能量平衡的奧秘，本展帶領民眾體驗大自然中和諧、流動的「氣」，引入正能量的振動來改變環境的負能量，使人專注於積極、愉快與平和的情緒中。

展覽期間每週四、六推出「藝術下午茶」導覽活動，敬邀民眾來訪「132糧倉/新竹州警務部部長官舍」，感受日式建築空間的美好，享受美食與文化的雙重洗禮，透過作品與藝術家來場深度對話。

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