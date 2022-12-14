獨居婦臥床2天未進食　熱心鄰居報警救人「謝謝你們來救我」

▲警方執行清樓專案救援瀕危臥病女子。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園警方13日晚執行勤務時時，有民眾反映王姓女租客已2天未見蹤影，敲門亦無反應，員警立即陪同民眾前往訪查，發現該名59歲王姓女子因病躺臥房內無法動彈，已經2日未進食身體虛弱意識模糊，看到員警回以「謝謝你們來救我」，經通報消防人員到場協助送醫救治，並通知家屬到院照顧。

▲▼立即通知消防救護人員將女子緊急送醫救治。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局景福派出所副所長黃福源及警員吳育萱，昨天(13日)晚間18時30分許執行清樓專案，針對轄內各出租套房進行查訪，在桃園區民權路遇到一位民眾盧先生，他表示自己樓下鄰居王姓女子已經有兩天沒看到人，房東打電話王女沒接，就委託他去察看，但敲門都無人回應，擔心她是否出意外了。

員警立即請盧先生帶路前往察看，敲門時屋內均無回應，套房的窗戶被紙糊住，員警便揭起一角準備查看，卻聽到微弱的呼救聲，員警立即將紙張揭開查看，發現王女躺在屋內床上無法動彈，吳員立即通報消防人員前來協助救護，黃員則推開窗戶探手進去把門打開。

原來王女兩天前舊疾復發，倒在床上無法動彈，期間有聽到敲門聲，但是因門窗密閉，自己氣息虛弱，呼救聲沒能被聽見，已經整整餓了兩天，已呈現意識不清著狀況，員警安慰她再忍耐一下，救護車馬上到，王女則用微弱的聲音對員警說，「謝謝你們來救我」。救護人員迅速趕到，立即將她送醫院治療，員警則聯繫家屬到院照顧。