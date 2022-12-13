妙齡女深夜徘徊日月潭邊　口中不斷喃喃自語...警尋獲送醫保命

記者高堂堯／南投報導

潘姓輕熟女日前因故導致情緒極度低落，獨自於深夜前往日月潭碼頭邊，友人擔心其安危而報案求援；警方立即調查行車路徑、並動員在潭岸700公尺內範圍仔細搜尋，最後順利在水社碼頭發現潘女，經一番安撫勸導並將她帶回。

▲集集分局警員及時於日月潭邊搶救想不開的年輕女子。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

集集警分局指出，日月潭派出所員警於5日當晚接獲分局勤務指揮中心轉報，稱有一名女性開車進入日月潭地區用意不明，請求警方緊急協尋；員警先行調閱該人車行軌跡，發現該車於深夜11時1分許，已由九龍路口進入往朝霧碼頭行駛，但並未行經下一路段（日月潭派出所）前，推斷該車仍位於朝霧碼頭附近，隨即驅車前往碼頭停車場尋人。

但警方於朝霧碼頭經百般搜尋卻一無所獲，遂持續沿線尋人，直至梅荷園終於發現座車，並於水社碼頭南端欄杆處發現該名女子，發現她在低溫深夜只穿著單薄衣物，卻不斷喃喃自語，手上則有傷口。

警方遂立即通報119消防分隊前來救護，將她送往埔里基督教醫院診治，並通知女子友人共同前往，所幸女子未發生意外，家屬事後對於警方積極救援也深表感激之意。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995