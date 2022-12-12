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社會 社會焦點 保障人權

超驚險！轎車「輪軸突斷裂」卡平交道　警民合作推離解危

記者林悅／台南報導

台南市柳營區中山西路平交道，11日晚上發生1起自小客車行經平交道時，前輪傳動軸突然斷裂，車輛即卡在鐵軌間動彈不得，新營分局警方據報，與民眾合力，在列車即將抵達前，將故障車輛推離平交道，避免一場嚴重交通事故發生。

▲新營分局警方據報，與民眾合力，在列車即將抵達前，將故障車輛推離開平交道，避免一場嚴重交通事故發生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲新營分局警方據報，與民眾合力，在列車即將抵達前，將故障車輛推離開平交道，避免一場嚴重交通事故發生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲新營分局警方據報，與民眾合力，在列車即將抵達前，將故障車輛推離開平交道，避免一場嚴重交通事故發生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新營分局11日晚上6時許接獲民眾報案，報稱有汽車卡在柳營區中山西路平交道鐵軌間，立即指派柳營分駐所警員高炳又、顏嘉富、林庭逸等3人到場疏處，高員3員到場後，1員在現場指揮管制來往車輛，另2員會同現場多位民眾、鐵路局人員，在列車駛抵前，立即將車輛推離平交道，移置到安全路段後，避免一場嚴重交通事故發生。

▲新營分局警方據報，與民眾合力，在列車即將抵達前，將故障車輛推離開平交道，避免一場嚴重交通事故發生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方調查，11日晚上6點許適逢週末收假日，柳營區中山西路車流往來眾多，一名葉姓越南外僑駕駛自小客車行經平交道時，前輪傳動軸突然斷裂，車輛即卡在鐵軌間動彈不得，警方除與熱心民眾合力將故障車輛推離開平交道，再協助通知拖吊車將該車輛送往維修，葉姓駕駛亦對於現場多位熱心的民眾及認真盡責的警察表達由衷的感謝。

▲新營分局警方據報，與民眾合力，在列車即將抵達前，將故障車輛推離開平交道，避免一場嚴重交通事故發生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新營分局長斯儀仙呼籲用路人平時應注意車輛保養，行車前亦應檢視車輛是否能正常行駛，以免在道路上駕駛時突然故障而發生不必要的危險；另也在此呼籲各位民眾，行經鐵路平交道若遇突發狀況，可按下平交道緊急按鈕，避免發生更嚴重的交通事故。

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