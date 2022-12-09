80老翁開車失蹤1天1夜！驚見深陷白堊土丘　警緊急救援

▲男子連人帶車深陷土丘進退不得，人已意識不清，幸好員警及時發現。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1名嘉義番路鄉近80歲林姓男子，7日一早獨自駕車外出，經過1天1夜音訊全無，家屬向嘉義警方報警協尋，新化分局接獲轉報，動員警、民力及消防單位共同協尋，8日下午在山區產業道路，發現林姓男子連人帶車深陷土丘進退不得，人已意識不清，幸好員警及時發現協助平安脫困，深獲家屬肯定。

新化分局於8日下午4時許接獲嘉義縣警察局轉報該車最後行蹤出現崗林山區，時距日落僅約剩1小時，入夜後搜尋之難度將大增，隨即通報轄區動員警、民力，與時間拔河，展開搜尋。

轄區左鎮所所長黃文彬依其對當地路況之瞭解及搜尋經驗研判可能發生之地點，不久後即傳來佳音，在崗林里車仁溝農路旁發現該名受困的男子，經瞭解該名林姓男子於7日上午10時許由嘉義番路鄉家中獨自駕車出門前往旗山，不知何故進入左鎮山區後即迷失方向，因不熟悉路況，致深陷白堊土丘，進退不得，驚慌之餘不知身陷何處，在山區渡過漫長的一夜，警方發現時林男已意識不清，幸無大礙，即暫時護送至左鎮分駐所休安置。

黃所長也主動協助聯繫重機具「山貓」及吊車到場整地開路，順利移置陷入土丘的車輛脫離，林男的妻子接獲新化分局通知，趕到左鎮分駐所，老夫老妻團聚場面溫馨感人，並對警方的熱心協助萬分感激。

新化分局長蘇政敏表示，本案迷途長者，若非員警及時尋獲，後果恐不堪設想，對於左鎮分駐所員警深入掌握轄區狀況，及時救援民眾生命，視民如親，深表肯定與讚許，對於現場熱心協助的地方鄉親亦表示感謝。

並呼籲民眾，家中如有年長親人，平日應有人陪伴照顧，出門時要關心去處及及穿著，配帶智慧型手機或有定位功能之電子設備，可協助警方儘速尋回失蹤的家人，山區路況不明，通訊不良，夜間視線不佳，應避免逗留山區，若迷路時應保持冷靜，切勿於夜間自行找路，若不慎失足恐有墜崖危險，可在車內或原地尋找可遮蔽處所，以保護自身安全，以避免撼事發生。