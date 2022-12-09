　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

80老翁開車失蹤1天1夜！驚見深陷白堊土丘　警緊急救援

▲台南市新化分局動員警方、民力及消防單位共同協尋，在山區產業道路，發現林姓男子連人帶車深陷土丘進退不得，人已意識不清，幸好員警及時發現協助平安脫困。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲男子連人帶車深陷土丘進退不得，人已意識不清，幸好員警及時發現。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1名嘉義番路鄉近80歲林姓男子，7日一早獨自駕車外出，經過1天1夜音訊全無，家屬向嘉義警方報警協尋，新化分局接獲轉報，動員警、民力及消防單位共同協尋，8日下午在山區產業道路，發現林姓男子連人帶車深陷土丘進退不得，人已意識不清，幸好員警及時發現協助平安脫困，深獲家屬肯定。

新化分局於8日下午4時許接獲嘉義縣警察局轉報該車最後行蹤出現崗林山區，時距日落僅約剩1小時，入夜後搜尋之難度將大增，隨即通報轄區動員警、民力，與時間拔河，展開搜尋。

轄區左鎮所所長黃文彬依其對當地路況之瞭解及搜尋經驗研判可能發生之地點，不久後即傳來佳音，在崗林里車仁溝農路旁發現該名受困的男子，經瞭解該名林姓男子於7日上午10時許由嘉義番路鄉家中獨自駕車出門前往旗山，不知何故進入左鎮山區後即迷失方向，因不熟悉路況，致深陷白堊土丘，進退不得，驚慌之餘不知身陷何處，在山區渡過漫長的一夜，警方發現時林男已意識不清，幸無大礙，即暫時護送至左鎮分駐所休安置。

▲台南市新化分局動員警方、民力及消防單位共同協尋，在山區產業道路，發現林姓男子連人帶車深陷土丘進退不得，人已意識不清，幸好員警及時發現協助平安脫困。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃所長也主動協助聯繫重機具「山貓」及吊車到場整地開路，順利移置陷入土丘的車輛脫離，林男的妻子接獲新化分局通知，趕到左鎮分駐所，老夫老妻團聚場面溫馨感人，並對警方的熱心協助萬分感激。

新化分局長蘇政敏表示，本案迷途長者，若非員警及時尋獲，後果恐不堪設想，對於左鎮分駐所員警深入掌握轄區狀況，及時救援民眾生命，視民如親，深表肯定與讚許，對於現場熱心協助的地方鄉親亦表示感謝。

並呼籲民眾，家中如有年長親人，平日應有人陪伴照顧，出門時要關心去處及及穿著，配帶智慧型手機或有定位功能之電子設備，可協助警方儘速尋回失蹤的家人，山區路況不明，通訊不良，夜間視線不佳，應避免逗留山區，若迷路時應保持冷靜，切勿於夜間自行找路，若不慎失足恐有墜崖危險，可在車內或原地尋找可遮蔽處所，以保護自身安全，以避免撼事發生。

►52歲江宏恩大秀腹肌身材超好！秘密是「日安塑崩錠」

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
主持天王爆罹癌停工　「近照快成皮包骨」
快訊／高雄男騎士撞輕軌慘死　通車7年來「首起死亡車禍」
26歲男熬夜看世足　隔天半身麻木「急性腦梗死」
「靈媒獅」預測世足8強賽結果！　這4國能晉級
哈利梅根新片爆猛料？　他看完前3集怒了
殘忍畫面曝！台灣黑熊「遭獵殺藏冰箱」
新北套房伴屍100天　女兒「媽媽說會死而復生」！現場放詭異薰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園婦女館12／10表揚「跑山獸」等10位新住民和移工

新北4年火災件數下降27％　侯友宜表揚消防、義消楷模

新北魔幻林園點亮燈海光廊　街頭藝人冬月歡樂獻藝

改善坪林大粗坑農路　新北助茶農採收冬茶...賞秘境更安全

「台灣史大師王世慶」學術研討會　深化新北地方學開拓新視野

北榮桃園分院巷弄長照站-「長樂居」　長輩自製香皂義賣手傳香

80老翁開車失蹤1天1夜！驚見深陷白堊土丘　警緊急救援

殘忍畫面曝！台灣黑熊「遭獵殺藏冰箱」　屏東男20萬交保

獨具「醬新」！桃園第一屆新住民職人創意料理商品化　海選開跑

荷蘭美聲馬丁賀肯斯　跨年耶誕多場演出陪伴台南歌迷歡度

我不走！調皮貓狂搗蛋　被爸趕出家腳緊抓門框

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

郭泓志《全明星》為黃隊燒百萬　曝沒聯絡林玉書..可能不續任領隊

萌龜入住新家跳舞慶祝　屁股狂扭超嗨：蹦迪囉

奮力跳躍夾破巨大氣球　男女輪流躺地好害羞❤

賓士被偷襲反咬無辜虎斑　牠傻眼怒伸毛掌巴下去！

穿暴龍裝亂入大自然！　露營區熱舞、草原騎馬

3對情侶出遊女友出狠招 惡整男友們穿同款粉紅衣

牽女兒手散步爸藏不住笑　兩人互動暖翻網：要珍惜

秀分局長合照、堵蘭小明拍攝　網紅烏鴉涉黑遭逮3萬元交保

桃園婦女館12／10表揚「跑山獸」等10位新住民和移工

新北4年火災件數下降27％　侯友宜表揚消防、義消楷模

新北魔幻林園點亮燈海光廊　街頭藝人冬月歡樂獻藝

改善坪林大粗坑農路　新北助茶農採收冬茶...賞秘境更安全

「台灣史大師王世慶」學術研討會　深化新北地方學開拓新視野

北榮桃園分院巷弄長照站-「長樂居」　長輩自製香皂義賣手傳香

80老翁開車失蹤1天1夜！驚見深陷白堊土丘　警緊急救援

殘忍畫面曝！台灣黑熊「遭獵殺藏冰箱」　屏東男20萬交保

獨具「醬新」！桃園第一屆新住民職人創意料理商品化　海選開跑

荷蘭美聲馬丁賀肯斯　跨年耶誕多場演出陪伴台南歌迷歡度

桃園婦女館12／10表揚「跑山獸」等10位新住民和移工

Mazda當家房車推出「20週年紀念版」　新扮相＆新內裝質感更優了

中居正廣傳罹癌停工到年底！「近照快成皮包骨」日網：真的很擔心

跨世代金獎校友返世新　歡聚敘舊笑稱獎座擺滿整面牆

新北4年火災件數下降27％　侯友宜表揚消防、義消楷模

快訊／高雄男騎士右轉撞輕軌亡　通車7年來「首起死亡車禍」

14金控獲利一次看！前11月僅賺3098億　第一金再成黑馬

快訊／松山女「反握菜刀」站路旁　4警喝斥對峙

《全明星》黃隊雙帥接受李岳拷問！　各務孝太揭私下個性

他狂掉髮、常流血！竟是嚴重缺乏維生素C　醫點名5類人更該吃

小巷遇「假摔哥」move倒地！ 連狗都懶得理...網笑瘋:剛入行

地方熱門新聞

台灣黑熊遭殘殺藏冰箱！男20萬交保

2023法鼓山限量春聯「福慧自在」

彰化最富鄉過年領2千大紅包恐跳票　鄉長曝妙招

全台唯一可輸陸水產品　食品董座：平常心

台南市公布第15批酒駕累犯名單

張善政免費國中小營養午餐政見　國民黨團幫兌現　

走入歷史！百果山最長溜滑梯要拆了　籲民眾切勿進入

男子攜狗行竊遊戲片遭認出

桃園「水果月曆」發完　網路商城有販售？　

翁迷途陷新化山區白堊土丘　警救援

日本群馬縣前橋市拜訪南消七大隊

台中文宣見台鐵梧棲站　研考會已修正

寒假工讀12日、17日搶先招募

2022高山茶都嘉義茶博會12/10登場

更多熱門

相關新聞

即／自小貨載沐浴乳破裂　道路滑溜緊急封路

即／自小貨載沐浴乳破裂　道路滑溜緊急封路

台南市警二分局長樂派出所，9日下午3時許獲報，中華西路二段與民權路三段口至中華西路二段408號前，因小貨車上貨物洗手乳罐不慎脫落破裂，導致整個路面滑溜可能會影響往來機車騎士之通行安全，警方迅速前往戒護，並通報環保局派員清洗，確保人車安全。

消防隊摸黑找路揹受傷女山友下山平安脫困

消防隊摸黑找路揹受傷女山友下山平安脫困

南警動員威力掃蕩查獲毒品酒駕

南警動員威力掃蕩查獲毒品酒駕

南警查獲車手、酒駕案

南警查獲車手、酒駕案

南警交通執法獲頒金安獎表揚

南警交通執法獲頒金安獎表揚

關鍵字：

迷途新化山區白堊土丘南警救援

讀者迴響

熱門新聞

7男集體性侵2女　她折返救友慘淪玩物

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

老公1前戲被嫌髒　人妻：怎麼辦

賈永婕搭機「我中頭獎了」！

烘爐地槍戰！　警駁火「醋男頭中彈」命危

快訊／王大陸認愛大馬女神！

小彬彬3度結婚突認「要離婚了」！

房東噁傳「打手槍3次」　單身妹入住更崩潰

獨／成功嶺新兵暴斃　躺床上無意識...送醫不治

百萬YTR HOOK突披婚紗！

租1.5坪房！男住院未付租金被告　房東慘了

23軍校生操過頭　橫紋肌溶解慘洗腎

薪水狂漲！2023年「最強運5星座」出爐了

殉情案反轉成殺人起訴！　罔腰痛心：我的好友就這樣走了

松山飛羽田2253元！他看明細崩潰　沒去還倒吐2萬

更多

最夯影音

更多
我不走！調皮貓狂搗蛋　被爸趕出家腳緊抓門框

我不走！調皮貓狂搗蛋　被爸趕出家腳緊抓門框
挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

郭泓志《全明星》為黃隊燒百萬　曝沒聯絡林玉書..可能不續任領隊

郭泓志《全明星》為黃隊燒百萬　曝沒聯絡林玉書..可能不續任領隊

萌龜入住新家跳舞慶祝　屁股狂扭超嗨：蹦迪囉

萌龜入住新家跳舞慶祝　屁股狂扭超嗨：蹦迪囉

奮力跳躍夾破巨大氣球　男女輪流躺地好害羞❤

奮力跳躍夾破巨大氣球　男女輪流躺地好害羞❤

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面