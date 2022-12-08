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女山友攀水社大山扭傷腳腫成麵龜　消防隊摸黑找路揹她下山平安脫困

▲水社大山登山客扭傷，消防隊及時前往救援。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲水社大山登山客扭傷，消防隊及時前往救援。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

一名女性山友7日攀登魚池鄉水社大山時，不慎扭傷左腳、困於陡峻山路上無法行走；魚池消防分隊獲報後出動警消、替代役男共4人前往救援，克服陡坡、斷木阻礙，揹負著山友慢慢脫困，花費超過3小時後終於將受傷山友平安帶下山。

南投縣消防局指出，魚池分隊小隊長吳承祐於昨天下午3時27分，接獲救災救護指揮中心派遣山難任務：水社大山登山步道3K處有一名女性登山客左腳不慎扭傷，行動不便，由同行友人攙扶緩慢下山，請消防隊前往救援；吳承祐隨即任務分配，並率領二名警消、一名役男，由青年活動中心水社大山登山口入山救援。

▲水社大山登山客扭傷，消防隊及時前往救援。（圖／記者高堂堯翻攝）

救援隊抵達登山步道1.6k時，吳承祐接獲救災救護指揮中心通報：該名傷患左腳嚴重腫脹、疼痛劇烈，已無法動彈，於是更改任務編組，由隊員涂耕銘帶領役男下山駕駛義消四輪驅動小貨車，由潭南牌樓入山，至步道3.3K附近竹林接駁傷患；吳承祐則率隊員許嘉育繼續沿原路向上，傍晚5時01分於2.6k處接處受傷山友等一行4人。

▲水社大山登山客扭傷，消防隊及時前往救援。（圖／記者高堂堯翻攝）

救援隊對患者實施初步生命徵象評估，並對受傷山友左腳踝施予彈性繃帶八字包紮等緊急處置後，以攙扶及背負等方式持續向接駁處前進；途中不斷有陡坡、斷木阻礙前進方向，加上夜幕低垂視線不佳，過程險象環生、嚴重拖緩救援速度，山友更是疼痛難耐。

▲水社大山登山客扭傷，消防隊及時前往救援。（圖／記者高堂堯翻攝）

消防局指出，所幸涂耕銘仰賴自身山域搜救經驗和技術，以背負方式搬運傷患、取道相對低風險的路徑，最終於晚間6時45分順利將傷患帶下山與團員會合；消防局提醒民眾山區步道路況複雜，如需前往山區從事登山等相關戶外活動，務必注意自身安全，避免疏忽而讓自己置身在險境之中。

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