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桃園獨居婦騎車訪友迷途　折騰6小時求助...警護送返家

▲桃園市龍潭陳姓婦人今（13）日一早騎車外出準備到桃園區訪友，但卻迷途繞路6小時，最後向桃園警方求助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲陳姓婦人13日一早騎車外出準備到桃園區訪友，但卻迷途繞路6小時，最後向桃園警方求助。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓婦人今（13）日清晨騎車外出到桃園區訪友，未料到桃園途中卻迷途，剛好經過桃園戶政事務所附近，陳婦騎乘6個多小時體力耗盡，只好向戶政事務所求助，桃園警方獲報到場了解狀況，發現陳婦是獨居，家中沒有家人接她，員警讓他搭上警車，另1名員警幫忙騎車一路護送回龍潭區住處，返家後，陳婦對員警熱心協助感謝不已。

桃園警分局指出，今天下午1時20分許，桃園警察分局龍安派出所接獲桃園戶政事務所通報，指稱74歲的陳姓婦人疑似迷途向戶政事務所求援。員警洪紹珉、徐啟恩與蔡佳穎抵達現場處理。

▲桃園市龍潭陳姓婦人今天一早騎車外出準備到桃園區訪友卻迷途，桃園警方幫忙護送回家。（圖／記者沈繼昌翻攝）

陳姓婦人指稱，一早6時許騎機車從龍潭到桃園欲訪友，但騎到半道卻忘記友人住處，騎車逛了約6小時還沒找到友人住處，後來打算返家又找不到返家路，因體力不濟又剛好經過戶政事務所，因此來問路。

▲桃園市龍潭陳姓婦人今天一早騎車外出準備到桃園區訪友卻迷途，桃園警方一路安全護送騎返回龍潭住家。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警查出，陳姓婦人獨居沒有家屬可來接回她，員警考量安全，由洪姓員幫忙騎機車、徐員與蔡員則駕駛警車護送返回龍潭區住家，員警一路上叮囑陳姓婦人，遠程訪友應避免騎乘機車，可以搭乘大眾交通工具安全較便利，陳婦對於員警及時協助感謝再三。

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