每天搭專車出入露餡　桃警「清樓專案」查獲8名越籍失聯移工　

▲桃園警方昨（28）日晚間桃園區桃鶯路上某社區大樓停車場，當場查獲專車載運越籍失聯移工。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園檢警針對人口販運案件持續執行「清樓專案」，其中桃園警分局昨（28）日在桃園區桃鶯路某大樓社區地下停車場，當場查獲1輛廂型車進入，員警趁廂型車熄火後一擁而上，除控制駕駛外，當場查獲8名失聯移工，均為越南籍逃逸移工，偵訊後均送至移民署桃園市專勤隊處置。

▲桃園警方昨（28）日晚間實施「清樓專案｣勤務，在桃鶯路某社區大樓停車場查獲專車載運8名失聯移工。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，大樹派出所日前根據情資，發現派出所附近桃鶯路某大樓社區先搬來的住戶，常有不明外籍男子進出，請出入均由專用廂型車載運，警方研判極可能是失聯移工，昨天晚間6時許執行，由大樹派出所長張邦寧率員警喬裝住戶埋伏守候。

晚間6時30分許，1輛廂型車進入社區地下停場，待車輛進妥熄火後，員警一擁而上控制車輛，經盤查後車上共有32歲阮姓男子等8名越南籍失聯移工。員警將8人帶回派出所偵訊。

▲桃園警方昨晚在桃鶯路某社區大樓停車場查獲專車載運8名失聯移工，帶回派出所偵訊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據指稱，8名失聯移工承租社區大樓為宿舍，由於緊鄰大樹派出所，阮男等人認為警方平時鮮少進入社區臨檢應該很安全，平時為避人耳目，8人鮮少外出購物，工作時駕車同進同出，沒想到最後還是難逃法網，警方偵訊後將阮姓男子等8人送往移民署桃園市專勤隊處置，等候遣返回越南。

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