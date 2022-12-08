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社會 社會焦點 保障人權

右側超車害騎士摔車昏迷　家屬PO網求真相...警傳肇事者到案

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市涂姓男子6日上午騎車外出，行經桃園區桃鶯路、大誠路欲左轉時，遭後方直行機車側追撞後倒地，肇事機車騎士只回頭看一下隨即逃離，但涂姓男子送醫急救後目前仍在加護病房觀察救治，家屬透過臉書《桃園人大小事》，希望目擊者提供行車紀錄器揪出肇事者；桃園警方調閱路口監視器查出是周姓男子所為，今天下午已查緝到案，目前正偵訊中。

▲桃園市涂姓男子上午6日上午騎車經過桃鶯路準備右轉時，卻遭後方騎士追撞倒地，因頭部撞創導致仍在加護病房觀察救治，但肇事者卻逃逸，警方在現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市涂姓男子上午6日上午騎車經過桃鶯路準備右轉時，卻遭後方騎士追撞倒地，因頭部撞創導致仍在加護病房觀察救治，但肇事者卻逃逸，警方在現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

涂姓網友在臉書《桃園人大小事》貼文，協尋目擊者提供行車紀錄器，涂表示，6日上午8時30分許，地點在桃園市桃園區桃鶯路、大誠路交叉口，他的父親打方向燈打算右轉，對方也是騎乘機車從右側超車撞上，導致父親跌倒頭部著地顱內出血，目前正在加護病房觀察，對方肇事逃逸，只回頭看了一下就揚長而去。

▲桃園市涂姓男子上午6日上午騎車經過桃鶯路準備右轉時，遭後方同向騎士追撞，警方現場處理後將傷者送醫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市涂姓男子上午6日上午騎車經過桃鶯路準備右轉時，遭後方同向騎士追撞，警方現場處理後將傷者送醫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

涂姓民眾表示，希望當時路過該處的汽機車駕駛或騎士，能提供行車紀錄器，也希望大家幫父親集氣，並透過畫面幫忙緝兇。

桃園警分局調查，這起意外發生後，警方到場處理後並未發現肇事者，除第一時間將受傷昏迷的68歲涂姓騎士送醫急救外，警方調閱路口監視器發現是47歲的周姓騎士，雙載另一名乘客沿桃鶯路往市區方向行駛，行經桃鶯路與大誠路口時，與涂姓男子機車發生碰撞後逃逸，警方今天下午已查緝肇事逃逸的周男到案說明。

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