老梗騙不停！假冒台電、檢察官詐騙百萬　當面交款終被逮

▲桃園市政府警察局龍潭分局查獲詐騙集團，對外佯稱是檢察官騙取被害人將存款交給法院監管等老梗，圖為以偽造台中地院執行科公文向被害人詐騙。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

假冒檢察官、公務員詐騙老梗雖延續多年，但仍有民眾受騙上當！桃園市龍潭警分局最近查獲以假冒「假檢察官」詐騙，要求被害人將存款與提款卡交給法院監管，成功騙取後仍被警方循線查獲，瓦解該集團，但被害人荷包已失血近百萬元；大園警方查獲林姓男子對外謊稱提供「存摺或金融卡可輕鬆賺錢」訊息，誘騙友人受騙上當成為警示帳戶，警方循線查獲林男到案，依洗錢防制法、詐欺等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

龍潭警方近日查獲詐騙集團，集團對外自稱台電人員，對被害人聲稱身分證件遭冒用涉及洗錢，然後再假冒檢察官要求被害人將存款新臺幣48萬元、提款卡交給法院監管。被害人不疑有它至郵局提領存款，還指示被害人向行員謊稱是還房屋貸款款項，派車手持偽造台中地院執行科公文，向被害人收取贓款與提款卡。

警方查出，詐團人員在過程中一直以電話控制被害人，導致被害人無法向外界查證與求援，車手騙取被害人提款卡與密碼等各資，為免警方查緝，刻意製造斷點，不斷更換交通工具南下至苗栗、台中等地區提領被害人帳戶內款項殆盡，警方接獲報案後組成專案小組，經科技分析各項跡證鎖定犯嫌，與被害人在本月5日面交取款，埋伏順利拘捕領款車手到案，成功瓦解詐騙集團。

▲大園警方根據被害人報案，林姓男子（右）聲稱提供提供存摺或金融卡即可輕鬆賺錢」訊息，不知情被害友人提供帳戶給林男。（圖／記者沈繼昌翻攝）



大園警方最近根據檢舉，20歲的林姓男子透過網路或LINE向友人告知「只要提供存摺或金融卡即可輕鬆賺錢」訊息，誘騙不知情友人上當，導致友人金融帳戶成為警示帳戶，成為詐騙集團共犯，被害有人憤而向警方到案提告。

大園警方指出，被害人指稱聽信林姓男子不實訊息，認為可賺取1萬元現金報酬，於是未多想將自己銀行帳戶出借給林男，直到帳戶成為警示帳戶無法使用才驚覺受騙；警方獲報循線追查，並持桃園地檢署核發拘票前往中壢區拘捕林姓男子到案，林男坦承是因缺錢花用才擔任取款車手，警方偵詢後依洗錢防制法、詐欺等罪嫌將林男移送桃檢偵辦，並持續追查幕後犯罪集團。

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