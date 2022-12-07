桃園八德社區大樓3男吸海洛因　他謊報身分還簽名下場最慘

▲桃園警分局6日會同八德警方在八德區某大樓，持桃園地院核發搜索票搜查，當場查獲簡姓等3名男子涉嫌吸食一級毒品海洛因。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局日前接獲線報，八德區某社區大樓常有不明人士進出，引發社區住戶質疑，警方研判可能是聚眾吸毒，經蒐證與檢具相關事證向桃園地院申請搜索票，昨（6）日會同八德警方持搜索票進入社區搜索，當場查獲簡姓、蔡姓與徐姓等男子正在吸毒，現場起獲海洛因、安非他命若干，其中蔡姓男子一度謊稱是鄭姓男子，但員警比對指紋卻不符合，偵訊後除毒品罪嫌再加上偽造文罪嫌，將蔡男移送桃園地檢署偵辦。

▲八德區某社區簡姓等3名男子吸食海洛因，警方現場起出毒品等證物。

桃園警分局指出，日前接獲線報指稱，八德區某社區大樓出入份子複雜，疑似為涉毒場所，經與八德警方聯繫共同蒐證合作，檢具相關事證再向桃園地院聲請搜索票獲准，昨天日下午共同搜索，當場查獲45歲的簡姓男子、43歲的蔡姓男子與45歲的徐姓男子3人，在現場吸食第一、二級毒品，現場查扣一級毒品海洛因、二級毒品安非他命一批，另有針筒、殘渣袋、分裝勺等證物。

員警偵訊時，蔡姓男子自稱姓鄭，還順口說出身份證號供員警確認，員警發現，小電腦上鄭姓男子照片與蔡男相似度雖高，但仍能辨識不同程度差異，蔡男卻在警方筆錄公文書上簽名，員警雖有提醒若有假冒身份需擔負刑責，最後經偵查隊指紋比對系統確認時，蔡男假冒他人身份頓時曝光，警方除以毒品罪嫌移送外，蔡男還多了一項偽造文書罪嫌，可謂得不償失。

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