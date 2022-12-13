「不管柯在哪都心存感激」　侯友宜、柯文哲最後一次主持世壯運會議

記者崔至雲／台北報導

2025雙北世界壯年運動會組織委員會第四次委員會議今（13）日在新北市府舉辦，新北市長侯友宜致詞時表示，今天是柯市長最後一次參與世壯運會議，未來不管柯市長在哪裡，雙北一定會秉持柯市長做事態度，讓世壯運舉辦圓滿，讓雙北一起更好。

▲台北市長柯文哲、新北市長侯友宜出席世壯運組織委員會會議。（圖／記者林敬旻攝，下同）

雙北今日舉辦世壯運第四次委員會議，這也是柯文哲最後一次以市政名義與侯友宜交流。侯友宜表示，今天是第四次委員會，感謝大家一起努力，日前競賽總監也有特定到雙北及各縣市了解世壯運的整備狀況，各縣市也準備的非常順利。

「運動無界、人生無限」是這次世壯運的主題，侯友宜表示，期待大家保持著這樣的理念，迎來全世界的貴賓，讓全世界看見台灣。話鋒一轉，侯提到，這次是柯市長為雙北世壯運主持的最後一次會議，謝謝柯市長一直以來為世壯運的努力，而雙北是共同生活圈，大家一起合作、邁進往前走，未來一定會雙北共好、並肩作戰。

侯友宜也說，未來不管柯文哲在哪裡，他都心從感激謝謝柯市長的努力，2025年會與準市長蔣萬安一起秉持著柯市長的精神，讓世壯運辦得圓滿。

柯文哲致詞時說，世壯運將於2025舉辦，將有35個比賽項目、66個比賽場館，在他任內已完成申請、舉辦、授旗，接下來將交給蔣萬安跟侯市長一起完成，其中也包含合辦縣市的桃園市、新竹縣市及宜蘭，希望大家一起努力讓所有進度如期如值得完成。