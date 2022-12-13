馬西屏：3黨主席都是同屆同學　預測明年同學會總統候選人全到齊

記者黃翊婷／綜合報導

副總統賴清德8日宣布投入民進黨主席補選，掀起各界關注。資深媒體人馬西屏昨日（12日）表示，現任國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲以及確定參選民進黨主席的賴清德，「我們都是台大同一屆的同學」，明年剛好是大家畢業40周年紀念，不知道是否會辦同學會，若到時3黨已經公布總統候選人，又恰好是這3位，「那我們40周年的同學會可就非常熱鬧了」。

▲馬西屏在臉書分享2013年參加同學會時，與賴清德的合照。（圖／翻攝自Facebook／馬西屏）

「終於3大黨主席都是我們同屆的同學了！這應該是一項歷史紀錄，值得一記。」馬西屏12日在臉書PO文表示，現任國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲以及確定參選民進黨主席的賴清德，「我們都是台大同一屆的同學」，還有前行政院長的江宜樺也是，2013年他們畢業30周年，大家舉辦一場盛大的同學會，他還參與了辦理同學會的組織工作，當時江宜樺是行政院長，所以坐在主桌，他則和賴清德坐在一起，並留下一張合照。

▼▲朱立倫（上圖）、柯文哲（下圖）也是同屆同學。（圖／記者湯興漢攝、台北市政府提供）

馬西屏說，30周年的時候朱立倫是新北市長、賴清德是台南市長、柯文哲宣布參選台北市長，3大市長齊聚一堂，明年剛好是他們畢業40周年紀念，不知道是否會舉辦同學會，到時3大黨可能也已經公布總統候選人了，如果恰好就是這3人，那到時候就是3大候選人齊聚一堂，「我們40周年的同學會可就非常熱鬧了」。

由於今年九合一大選民進黨慘敗，選後的黨政人事布局，攸關「蔡英文時代」的政局穩定，也牽動2024年總統大選。賴清德確定參與民進黨主席補選，並已向總統蔡英文報告這項決定，消息傳開後，掀起各界關注。

而同樣被視為黨主席人選之一的桃園市長鄭文燦，8日明確表示自己不會參選，未來將全力支持賴清德。鄭文燦甚至直言2024年總統大位唯一人選就是賴清德，不管是黨務、選務方面，他都會盡最大的力量給予協助。