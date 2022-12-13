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馬西屏：3黨主席都是同屆同學　預測明年同學會總統候選人全到齊

記者黃翊婷／綜合報導

副總統賴清德8日宣布投入民進黨主席補選，掀起各界關注。資深媒體人馬西屏昨日（12日）表示，現任國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲以及確定參選民進黨主席的賴清德，「我們都是台大同一屆的同學」，明年剛好是大家畢業40周年紀念，不知道是否會辦同學會，若到時3黨已經公布總統候選人，又恰好是這3位，「那我們40周年的同學會可就非常熱鬧了」。

馬西屏與賴清德合照。（圖／翻攝自Facebook／馬西屏）

▲馬西屏在臉書分享2013年參加同學會時，與賴清德的合照。（圖／翻攝自Facebook／馬西屏）

「終於3大黨主席都是我們同屆的同學了！這應該是一項歷史紀錄，值得一記。」馬西屏12日在臉書PO文表示，現任國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲以及確定參選民進黨主席的賴清德，「我們都是台大同一屆的同學」，還有前行政院長的江宜樺也是，2013年他們畢業30周年，大家舉辦一場盛大的同學會，他還參與了辦理同學會的組織工作，當時江宜樺是行政院長，所以坐在主桌，他則和賴清德坐在一起，並留下一張合照。

▲▼國民黨今天(9/12)為黨籍台北市里長提名同志舉行造勢大會，國民黨主席朱立倫及黨籍台北市長參選人蔣萬安一同出席為黨籍里長披掛彩帶授予戰旗。（圖／記者湯興漢攝）

▼▲朱立倫（上圖）、柯文哲（下圖）也是同屆同學。（圖／記者湯興漢攝、台北市政府提供）

▲▼柯文哲出席「中山再設計」記者會。（圖／台北市政府提供）

馬西屏說，30周年的時候朱立倫是新北市長、賴清德是台南市長、柯文哲宣布參選台北市長，3大市長齊聚一堂，明年剛好是他們畢業40周年紀念，不知道是否會舉辦同學會，到時3大黨可能也已經公布總統候選人了，如果恰好就是這3人，那到時候就是3大候選人齊聚一堂，「我們40周年的同學會可就非常熱鬧了」。

由於今年九合一大選民進黨慘敗，選後的黨政人事布局，攸關「蔡英文時代」的政局穩定，也牽動2024年總統大選。賴清德確定參與民進黨主席補選，並已向總統蔡英文報告這項決定，消息傳開後，掀起各界關注。

而同樣被視為黨主席人選之一的桃園市長鄭文燦，8日明確表示自己不會參選，未來將全力支持賴清德。鄭文燦甚至直言2024年總統大位唯一人選就是賴清德，不管是黨務、選務方面，他都會盡最大的力量給予協助。

賴清德宣布選民黨黨主席，終於三大黨主席都是我們同屆的同學了！這應該是一項歷史紀錄，值得一記。 國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲、民進黨準主席賴清德，我們都是台大同一屆的同學，還有一位是曾經做過行政院長的江宜樺。2013年我們畢業30週年...

馬西屏發佈於 2022年12月11日 星期日

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