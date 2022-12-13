不甩議會決議！雙城論壇逾107萬元　柯文哲已用公帑核銷





▲2022台北上海雙城論壇，市長柯文哲會後受訪。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北市議會曾下但書，若共機共艦持續擾台，不得動支雙城論壇預算，但台北市長柯文哲仍於7月19日舉辦台北上海雙城論壇，致使台北市議會決議，要柯文哲得自行買單；然而事隔約半年，就在柯文哲即將卸任之際，被爆出雙城論壇107萬9802元仍拿公帑核銷，全民買單。

台北市議會於今年初審議年度預算時，針對雙城論壇預算做出附帶但書，「若雙城論壇舉辦前，共機、共艦持續擾台，則本預算不得動支。」儘管共機不斷擾台，然而柯文哲認為「擾台」定義要由陸委會認定，因此還是依原訂計劃於7月19日視訊舉辦雙城論壇，引發議員們不滿，最終決議柯文哲需「自行買單」這筆費用。

針對該筆費用，柯文哲以「中央主計總處沒說不能核銷」為由，所以最後市府以公共關係大陸事務費用完成核銷程序，且核銷金額超過當初的95萬元，包括雙城論壇會務委辦費92萬6396元、論壇特製悠遊卡費3萬7500元、防疫口罩費8820元、主視覺設計費8萬5680元、行政雜支費2萬1406元，總計107萬9802元。

對此，台北市政府秘書長陳志銘回應，先前就說過會請示中央，對方稱市府自己權責處理就好，一切都是照程序走，該給廠商就給廠商核銷，照程序走沒有破壞府會關係，如果不付錢的話，是會破壞和民間廠商的關係。