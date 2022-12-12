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南投藍營3人表態願投入立委補選　皆籲團結勝選

▲國民黨主席朱立倫（前排中）赴南投縣向支持者感謝致意，後排右一為表態參加立委補選的宋懷琳。（圖／國民黨南投縣黨部提供）

▲國民黨主席朱立倫（前排左三）赴南投縣向支持者感謝致意，後排右一為表態參加立委補選的宋懷琳。（圖／國民黨南投縣黨部提供）

記者高堂堯／南投報導

台北市第三選區立委明年1月補選，藍綠已各就戰鬥位置，但南投縣第二選區（濁水線）立委補選2大黨人選都尚未確定，藍營有3人表態有意願參選，其中有人一度建議黨中央採用初選民調決定，但黨主席朱立倫最後仍拍板採取徵召方式、在農曆兔年前推出最強人選，表態者也都呼應黨內團結，以勝選為第一考量。

國民黨南投縣黨部在10日舉行「朱主席南投感恩茶會」，縣長當選人許淑華、縣長林明溱、立法委員馬文君、議長何勝豐、各黨籍議員、民代及現場來自各鄉鎮市幹部約300名參加，朱立倫也親向地方支持者和同志表達感謝之意。

目前向國民黨中央表達參選意願者，有縣長林明溱公子暨縣黨部主委林儒彬、當選連任的縣議員游顥、南投市長暨回鍋參選縣議員當選的宋懷琳，而地方先前傳出若曾參與縣長初選的宋懷琳未獲提名，可能脫黨參選立委、引發泛藍分裂危機；宋懷琳則於臉書發表聲明澄清，確實建請黨中央採取民調模式，讓有意參選的黨員同志皆可參與，但本意是保證黨內團結、非破壞團結。

▲國民黨南投縣黨部主委林儒彬呼籲無論徵召由誰出線，都要團結勝選。（圖／國民黨南投縣黨部提供）

▲國民黨南投縣黨部主委林儒彬呼籲無論徵召由誰出線，都要團結勝選。（圖／國民黨南投縣黨部提供）

朱立倫當天接受媒體聯訪時表示，許淑華辭掉立委、就任縣長後，會在適當時機做黨內參考民調及徵詢地方人士，在農曆年前推出最強候選人，現階段重心則放在12月18日嘉義市長選舉、明年1月8日台北市立委補選，強調「沒有任何個人考量，最後全黨團結共同勝選」，但並未透露可能由誰出線參選；許淑華則透露，黨中央已確定要採徵召方式並進行協調，她和縣長競選團隊也會全力輔選保住立委席次，朱立倫也是親自來傾聽地方黨員的看法。

▲南投縣議員游顥認為自己有地方民意基礎和國會助理經驗等參選立委優勢。（圖／國民黨南投縣黨部提供）

▲南投縣議員游顥認為自己有地方民意基礎和國會助理經驗等參選立委優勢。（圖／國民黨南投縣黨部提供）

林儒彬指出，黨中央有相關徵召辦法，如果黨中央協調後決定改採初選方式，他也會參與，但站在縣黨部主委的立場，希望不管結果出爐是誰，國民黨在南投一定以團結勝選為第一考量，同時強調自己絕不會脫黨參選。

游顥則說，目前大家都同意也支持由黨中央做徵召，表態的同志各有特色、優缺點，他認為自己的優勢是連續2屆縣議員選舉都是竹山、鹿谷選區第一高票，以及年輕、從基層出身，以前在立法院做過立委暨副院長辦公室主任，以及黨主席辦公室主任，而且出身過去是藍營較為艱困選區的竹山鎮，跟許淑華組有聯合服務團隊、彼此有默契，若能進軍國會也能成為最大後盾，為地方爭取經費、帶來更大的福利，不過他也強調唯有團結的國民黨才能打贏選戰。

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