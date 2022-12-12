黨部要當選議員捐助理費？　柯文哲：討論不能當真「凡事以最終為主」

記者袁茵／台北報導

代表民眾黨出戰高雄三民區的市議員落選人李佳玲，10日批評民眾黨高雄市黨部主委馮啟彥，提及對方選前要她簽不合法契約，當選議員後每月提撥助理費，讓黨部支付助理薪水。對此，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲表示，這提案之後沒被接受，凡事都要以最後版本為主。

李佳玲日前爆料，今年4月初馮啟彥曾拿一張切結書要求簽名，內容包括3點，第一是當選必須捐款給高雄黨部10萬以上；第二是當選後議會助理須留1個名額給黨部幹部；第三為當選後每月要提撥出0.5至1個的助理費用，用來支付高雄市黨部的助理薪水。

針對李佳玲的爆料，柯文哲12日上午出席北投區稻香合署大樓開幕啟用典禮時表示，高雄市黨部最後有一個簽約版本，一開始的討論不能當真，有各種討論，但最後協議書才是重點，不可以把前面的討論拿來當爆料，「這太奇怪了！」

柯文哲指出，一開始有各種講法，且裡面還有2位律師，律師會將協議書寫到比較完整、合法，「不要拿最初的討論來討論。」

媒體追問，是否的確有討論過捐助理費？柯文哲說，「對啦！但問題是沒被接受，所以我覺得很奇怪，凡事要以最後版本為主。」

▲台北市長柯文哲出席北投區稻香合署大樓開幕啟用典禮。（圖／台北市政府提供）