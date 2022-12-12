黃偉哲陪李俊俋車掃　認同老人假牙補助政策

▲黃偉哲陪李俊俋車掃 肯定李俊俋假牙補助政策 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市長選舉倒數最後衝刺，台南市長黃偉哲就特地前來力挺，12日陪同嘉義市長候選人李俊俋進行車隊掃街，首先在黃偉哲抵達時，就先和在李俊俋競總的鄉親熱情合照，展現親民形象，而在車掃途中，有開車民眾搖下車窗比YA支持，也有走在路上的市民朋友，拿出手機大喊加油並拍照或錄影。

在出發前，李俊俋和黃偉哲也針對各項議題做出回應，其中在黃敏惠依然認為施政成績都是有客觀調查，甚至堅持市府並無舉債。李俊俋表示，很遺憾黃敏惠市長事情只講一半，如同自己也同意黃市長在遠見雜誌評鑑，施政滿意度很高，是五星市長，但「同份雜誌，也說嘉義的經濟發展、就業是全國最後，這也是市民感受最深，但卻沒解決的問題」。

而在舉債的部分，李俊俋表示，黃敏惠是利用自償性債務舉債，也就是跟市庫借錢，也同樣要還，「所以不要事情只做一半，只說一半，只想讓大家聽到她想讓大家聽的」，就像是現在經濟停滯、年輕人流失、老人沒有照顧，黃市長做了13年都沒有解決，「那就換一個市長來幫嘉義市民解決問題」。

此外，黃偉哲也以台南推動65歲老人假牙補助經驗分享，為李俊俋提出假牙補助政策加持，他表示，自己是學公衛，對於公共衛生和社會福利特別注重，假牙補助是好的政策，因為這不是單純把錢花掉，如果長輩假牙好，咀嚼順利、吞嚥好也比較不會產生進一步的疾病，對健康品質會比較好，「這樣的社會福利補助不是政治人物隨便開的支票，認為李俊俋提出假牙補助是好的」。他強調，「目前台南市每年大約花費一億多，服務兩千五百位到三千位的年長者，嘉義市的人口相對較少一點，基本上市府財政能夠負擔」。

黃偉哲也表示，過去和俊俋在立院是非常好的同事，很多政策都是並肩作戰，現在來到地方城市治理的層級，很期待李俊俋當選市長，將來能和翁章梁縣長一起共創嘉嘉南、嘉南平原的富庶、繁榮和進步，「不管在農業、商業，或高科技產業密切合作」。他強調，「如果市政規模做大，成本也降低，對於市民服務的品質會更提高」。