全國剩嘉義市在選！黃敏惠港坪公園拜票　頂寒風力催投票率

▲黃敏惠選前一周前往港坪公園拜票。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市長選舉進入選前最後一週，尋求連任的嘉義市長候選人黃敏惠一早來到港坪運動公園向鄉親拜票。天氣雖然寒冷，但她一雙手握過一雙手，透過手心的溫度，向市民傳達她熱切為民服務的心意，也表達她以市民考量為出發點的初衷，她說，看到市民的笑容和健康的身體，讓我覺得這幾年和大家打拼是有價值的。」

黃敏惠說，身體的健康，還有心靈的健康都很重要，來到港坪運動公園，在這裡看到大家這麼用心運動很開心，「我們一直在努力的願景，就是打造全齡共享，世代宜居的幸福城市。」黃敏惠說，這個園區感謝前人的努力，後人也更用心地來到這裡運動，讓身體更健康，嘉義市的規律運動，是全台灣第一名。

由於港坪運動公園是許多嘉義人的回憶，有豐富的體育場館、運動設施，滿足大大小小嘉人休憩的需求。黃敏惠表示，看到港坪公園就讓她想起，在去年疫情最艱困的時刻，嘉義市立即應變，在港坪公園體育館及北興國中體育館成立「大型疫苗接種站」，為長輩統一造冊、免預約、免排隊，安排最貼心的疫苗施打服務。

她回憶道，當時也採用升級版宇美+1，為輪椅、行動不便的長者提供最合適的施打服務，更推出方便又貼心的「疫苗接種特約計程車」方案，預約特約計程車每趟收費新台幣100元，其中由市府負擔新台幣50元，市民負擔新台幣50元，鼓勵長輩們出門打疫苗，齊心防疫。

黃敏惠提到，這裡也是每年暑假孩子與家長們引頸期盼的「科學168」舉辦場地，四年前，在她上任後看見科學168規模遭到嚴重縮減，便積極回復甚至再升級，還給孩子們充實的科學168。「這是嘉義市孩子們的共同回憶。」她說，科學168孩子在暑假期間仍可以學習不斷電，體驗科學知識的同時也富含樂趣，也讓家長放心，「小孩開心，安心、健康、快樂地在嘉義市成長。」

黃敏惠說，嘉義市是一座富含人文底蘊的城市，文化和教育一直是她最重視的，「科學168和國際管樂節都陪伴了許多嘉義市的孩子成長，甚至長大後仍然懷念無比。」這個週六也是嘉義市國際管樂節30週年，黃敏惠也相約大家，這個週六齊聚嘉義市參加管樂節，隔天週日，也不忘相約一起出門投票。

「12/18一定要出來投票，一票一票都很重要，那天的投票率多高，就可以看見我們民主的指標。」黃敏惠說，現在全國只剩下嘉義市在選舉，選舉從一次變成兩次，投票率一定會受到影響、會降低，「投票率越低，對我們民主聖地嘉義市是越不公平的。」但黃敏惠也相信嘉義市民的自主性很高，大家心中自有一把尺，自然會用選票決定自己幸福的未來。