　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

全國剩嘉義市在選！黃敏惠港坪公園拜票　頂寒風力催投票率

▲▼黃敏惠選前一周港坪公園拜票 要打造嘉市成為世代宜居之城 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲黃敏惠選前一周前往港坪公園拜票。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市長選舉進入選前最後一週，尋求連任的嘉義市長候選人黃敏惠一早來到港坪運動公園向鄉親拜票。天氣雖然寒冷，但她一雙手握過一雙手，透過手心的溫度，向市民傳達她熱切為民服務的心意，也表達她以市民考量為出發點的初衷，她說，看到市民的笑容和健康的身體，讓我覺得這幾年和大家打拼是有價值的。」

▲▼黃敏惠選前一周港坪公園拜票 要打造嘉市成為世代宜居之城 。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠說，身體的健康，還有心靈的健康都很重要，來到港坪運動公園，在這裡看到大家這麼用心運動很開心，「我們一直在努力的願景，就是打造全齡共享，世代宜居的幸福城市。」黃敏惠說，這個園區感謝前人的努力，後人也更用心地來到這裡運動，讓身體更健康，嘉義市的規律運動，是全台灣第一名。

由於港坪運動公園是許多嘉義人的回憶，有豐富的體育場館、運動設施，滿足大大小小嘉人休憩的需求。黃敏惠表示，看到港坪公園就讓她想起，在去年疫情最艱困的時刻，嘉義市立即應變，在港坪公園體育館及北興國中體育館成立「大型疫苗接種站」，為長輩統一造冊、免預約、免排隊，安排最貼心的疫苗施打服務。

▲▼黃敏惠選前一周港坪公園拜票 要打造嘉市成為世代宜居之城 。（圖／記者翁伊森翻攝）

她回憶道，當時也採用升級版宇美+1，為輪椅、行動不便的長者提供最合適的施打服務，更推出方便又貼心的「疫苗接種特約計程車」方案，預約特約計程車每趟收費新台幣100元，其中由市府負擔新台幣50元，市民負擔新台幣50元，鼓勵長輩們出門打疫苗，齊心防疫。

▲▼黃敏惠選前一周港坪公園拜票 要打造嘉市成為世代宜居之城 。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠提到，這裡也是每年暑假孩子與家長們引頸期盼的「科學168」舉辦場地，四年前，在她上任後看見科學168規模遭到嚴重縮減，便積極回復甚至再升級，還給孩子們充實的科學168。「這是嘉義市孩子們的共同回憶。」她說，科學168孩子在暑假期間仍可以學習不斷電，體驗科學知識的同時也富含樂趣，也讓家長放心，「小孩開心，安心、健康、快樂地在嘉義市成長。」

▲▼黃敏惠選前一周港坪公園拜票 要打造嘉市成為世代宜居之城 。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠說，嘉義市是一座富含人文底蘊的城市，文化和教育一直是她最重視的，「科學168和國際管樂節都陪伴了許多嘉義市的孩子成長，甚至長大後仍然懷念無比。」這個週六也是嘉義市國際管樂節30週年，黃敏惠也相約大家，這個週六齊聚嘉義市參加管樂節，隔天週日，也不忘相約一起出門投票。

「12/18一定要出來投票，一票一票都很重要，那天的投票率多高，就可以看見我們民主的指標。」黃敏惠說，現在全國只剩下嘉義市在選舉，選舉從一次變成兩次，投票率一定會受到影響、會降低，「投票率越低，對我們民主聖地嘉義市是越不公平的。」但黃敏惠也相信嘉義市民的自主性很高，大家心中自有一把尺，自然會用選票決定自己幸福的未來。

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
超級電腦預測世足！　這國家奪冠機率最高
目睹女學員「被打到眼睛瘀青」　她爆太玄宮內幕：根本騙人！
麻吉弟弟被控要侵犯女店員　調查結果出爐
青安貸款有望延2年　利率減半碼1年
快訊／蒙面槍手抓到了！　還未滿18歲
建商老董偷吃美魔女！　被逼簽1388萬元本票
甩女信徒巴掌！　廟方「1舉動」讓眾人更火大
相差12歲姐弟戀！　摩洛哥24歲小將愛妻是「全球最美女演員」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔣萬安首波小內閣名單出爐　李彥秀讚：穩健中看到新意

國道一號后里到大雅段拓寬　楊瓊瓔要求縮短工期：台中不能等9年

親綠粉專罵她「破麻」　徐巧芯秀對話截圖：你會少很多錢

全國剩嘉義市在選！黃敏惠港坪公園拜票　頂寒風力催投票率

2張圖看蔣萬安第一波小內閣名單！　這10人中央地方歷練豐富

樂見蔣萬安借將新北財政局長李泰興　侯友宜：歡迎一同共創團結

義務役延長需搭配訓練內容檢討　吳怡農明公布政策主張

耶誕城「DJ警察」戴耶誕帽值勤挨批　侯友宜：緩和警力過多的氣氛

吳怡農基層座談　里長挺松機遷建批王鴻薇：在那邊睏

蘇貞昌談小三通「不管中國人搶藥就大開國門」　憂成防疫破口

出生遭媽拋棄被人類收養　黑豹呆萌躺腿間享受摸摸

世紀合體！畢書盡台上擁抱陳勢安　睽違7年..完美和聲飆《勢在必行》

70歲翁駕車暴衝花圃喪命　前1秒險撞飛路旁掃地鄰居

畢書盡.陳勢安破冰：小時候懂的有限　認有完美的默契..喊話合體唱跳XD

同房卻用螢幕監控女兒　妻託嬰尪想妙招兼顧遊戲

計程車不理義交「違規左轉」　遭輕軌攔腰撞至少被推10公尺

男騎車抽菸被警攔查！　意外重逢失散20年母親

飼主逝世留下黏人「類比特犬」　愛媽接手照顧2年仍等不到家

54歲伊能靜認「有醫美」：很正常　否認婚變誇秦昊「拍手就頭條XD」

水餃煮到「皮餡分離」他傻眼：這是炒飯喔？

蔣萬安首波小內閣名單出爐　李彥秀讚：穩健中看到新意

國道一號后里到大雅段拓寬　楊瓊瓔要求縮短工期：台中不能等9年

親綠粉專罵她「破麻」　徐巧芯秀對話截圖：你會少很多錢

全國剩嘉義市在選！黃敏惠港坪公園拜票　頂寒風力催投票率

2張圖看蔣萬安第一波小內閣名單！　這10人中央地方歷練豐富

樂見蔣萬安借將新北財政局長李泰興　侯友宜：歡迎一同共創團結

義務役延長需搭配訓練內容檢討　吳怡農明公布政策主張

耶誕城「DJ警察」戴耶誕帽值勤挨批　侯友宜：緩和警力過多的氣氛

吳怡農基層座談　里長挺松機遷建批王鴻薇：在那邊睏

蘇貞昌談小三通「不管中國人搶藥就大開國門」　憂成防疫破口

北京坦承藥品供應壓力大　發熱門診已緊急擴增3倍

南韓研擬調降企業所得稅　尹錫悅呼籲國會儘速修法：增加企業投資

學甲槍擊案孔祥志研判逃柬埔寨　疑「洪龜」指使犯案還有藏鏡人

醫點名：泡腳出現1跡象小心！　恐害7下場「小便排不乾淨」

男球迷偷拋媚眼！身旁女伴「瞬間抓包」抬頭狠瞪　世足轉播全拍下

金志遙雙手腐爛長蛆　「與生肉共舞」當場作嘔想吐！

罹癌狗妹妹斷氣！柴犬哥哥急蹭臉「想叫醒牠」　躲浴室惹家人心疼

蔡司、大學眼科合作搶攻近視治療商機　創台德高階技術交流新典範

米其林星級手法與傳統義式風味　羅馬主廚為愛來台開設私廚

英格蘭輸了太絕望！球迷買酒澆愁「花費逾130億」　3萬間酒吧賺飽

熱褲長腿妹從違停車下車　網友狂重播：紳士都來了

政治熱門新聞

快訊／蔣萬安公布10名小內閣名單　副市長、都發局、交通局、捷運局曝

王鴻薇TVBS民調46%領先吳怡農　44%認為她參加補選不恰當

縣市府學校去蔣　內政部：一座補助10萬

蔣萬安向中央挖角！謝銘鴻接交通局長　交長證實「有問過他意見」

徐巧芯要拚2024立委　「國民黨到了世代交替的時候」

他曾勸陳時中別選　「有領導沒有力」招致敗選

《ETtoday新聞雲》執董邱佩琳將任基隆副市長

蔣萬安小內閣＋1！與侯友宜聯手　新北財政局長將任「北市秘書長」

台灣貨又被禁是誰的錯？　她點名兩黨嘆：還要演多久

1300呎墜下！「鋼鐵傘兵」秦良丰今30歲生日

獨／蔣萬安明公布「工務小內閣」

陸禁台貨風暴！　綠委提「1招」：台灣經貿轉骨時刻

南投藍營3人願投入立委補選　皆籲團結勝選

2024泛藍陣營「郭台銘最強」　徐巧芯揭2理由喊：整合很重要

更多熱門

相關新聞

義務役延長需搭配訓練內容　吳怡農明公布政策主張

義務役延長需搭配訓練內容　吳怡農明公布政策主張

國軍義務役是否延長役期遲未公布，成為台北市立委補選選戰焦點，國民黨參選人王鴻薇呼籲應做通盤考量，民進黨參選人吳怡農12日下午受訪則說，他主張兵役制度必須搭配訓練內容、役期延長一併檢討，明天將向外界做報告。

吳怡農基層座談　里長挺松機遷建批王鴻薇

吳怡農基層座談　里長挺松機遷建批王鴻薇

民調輸王鴻薇8個百分點　吳怡農：再接再厲

民調輸王鴻薇8個百分點　吳怡農：再接再厲

藍批「假公益真競選」　吳怡農5點聲明回擊

藍批「假公益真競選」　吳怡農5點聲明回擊

南投藍營3人願投入立委補選　皆籲團結勝選

南投藍營3人願投入立委補選　皆籲團結勝選

關鍵字：

2022九合一大選2022嘉義市長黃敏惠港坪公園

讀者迴響

熱門新聞

快訊／資深男星陳屍家中浴室享壽78歲！　隔天被親人發現

阿嬤激戰37歲鮮肉！羞認：每次都送醫

墨龍太子降駕打女信眾巴掌　網怒洗版

想買車要快！　明年全面大漲

墨龍太子降駕「抬手就是一巴掌」！專家說話了

鄭家純極品身材「修圖真相曝光」！後製員工抖出八卦

正式送別鳳梨哥哥！弟弟痛喊「就當你去旅行」

「年輕人去哪工作？」　8年級生揭真相

狂發18張黃牌惹怒梅西！他提前回家

路邊撿827萬支票！他提告討「10%報酬80萬」

廖老大千萬保時捷出事了！　卡山溝畫面曝

理科太太賣諮商筆記！衛生局回應了

室內濕度降不下來！內行曝2絕招：乾到手指裂開

蔡允潔出道最大尺度！老公忍不住了

百歲人瑞喜喪　子孫靈前打成一團鬧出人命

更多

最夯影音

更多
出生遭媽拋棄被人類收養　黑豹呆萌躺腿間享受摸摸

出生遭媽拋棄被人類收養　黑豹呆萌躺腿間享受摸摸
世紀合體！畢書盡台上擁抱陳勢安　睽違7年..完美和聲飆《勢在必行》

世紀合體！畢書盡台上擁抱陳勢安　睽違7年..完美和聲飆《勢在必行》

70歲翁駕車暴衝花圃喪命　前1秒險撞飛路旁掃地鄰居

70歲翁駕車暴衝花圃喪命　前1秒險撞飛路旁掃地鄰居

畢書盡.陳勢安破冰：小時候懂的有限　認有完美的默契..喊話合體唱跳XD

畢書盡.陳勢安破冰：小時候懂的有限　認有完美的默契..喊話合體唱跳XD

同房卻用螢幕監控女兒　妻託嬰尪想妙招兼顧遊戲

同房卻用螢幕監控女兒　妻託嬰尪想妙招兼顧遊戲

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面