吳怡農基層座談　里長挺松機遷建批王鴻薇：在那邊睏

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市立委補選參選人吳怡農上周拋出松山機場遷建主張，引發正反論戰，吳12日下午與基層里長座談，再度重申立場。無黨籍中山區新福里里長童勝輝表示，他數年前就已經向台北市都發局提案，批評國民黨參選人王鴻薇擔任市議員卻「在那邊睏」；選區位於松機的民進黨籍里長莊欽億也盼好好規劃。

▲吳怡農今天下午與基層里長座談。（圖／記者呂晏慈攝）

吳怡農今天下午在民進黨台北市議員當選人顏若芳陪同下，與基層里長進行「中山區機場連線——里長座談會」。

▲吳怡農接受媒體聯訪。（圖／記者莊喬迪攝）

莊欽億會中表示，大佳里就位於松山機場的航道下，所以里內60年來從來沒有改變過，60年出生的小孩子，離家60年回來不會迷路，一樣找得到原來住的地方，「算是保存『古蹟』最完整的地方」，吳怡農參選後讓松機遷建議題浮上檯面，希望台北要發展，一定要好好的規劃。

童勝輝則說，他早在2016年就向台北市都發局提案處理松機遷建議題，擔任多年市議員的王鴻薇「在那邊睏」，當什麼市議員？連台北市長柯文哲都認為應遷移，只是要怎麼做、減少一些不必要災害的問題，吳怡農是聽到基層的聲音，才提出該主張。

此外，媒體會前聯訪時關注，同為民進黨籍的澎湖立委楊曜反對松機遷建，對手王鴻薇也質疑為了選舉才倉促提出該主張？吳怡農回應，用「倉促提出」作為批評太空洞了，他認為松機遷建必須兼顧既有航線和服務品質，因此提出在2030年桃園機場第三跑道完工後才遷建，而重大政策需要事前好好規劃，他已提出具體5項主張，希望對手除了空洞的批評外，提出哪點不同意。

至於是否會找楊曜談談，吳怡農僅說，他樂見各界討論公共議題，希望楊委員理解自己的立場和原則，並重申遷建必須兼顧既有航線和服務品質。

▼吳怡農出席座談會。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）