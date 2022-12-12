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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民調輸王鴻薇8個百分點　吳怡農：繼續努力、再接再厲

記者呂晏慈／台北報導

台北市第三選區立委缺額補選倒數，TVBS民調中心釋出最新民調顯示，國民黨參選人王鴻薇以46%支持度領先，民進黨參選人吳怡農支持度為38%，兩人差距8個百分點。對此，吳怡農12日下午受訪說，民調數據他都會參考，無論傳統支持者或中間選民，都盼他們看到自己對議題的堅持和主張。

▲▼吳怡農中山區機場連線–里長座談會＆受訪。（圖／記者莊喬迪攝）

▲吳怡農下午與里長座談前接受媒體聯訪。（圖／記者呂晏慈攝）

吳怡農今天下午出席「中山區機場連線——里長座談會」，會前接受媒體聯訪時，被問及與王鴻薇民調差距8個百分點一事。對此，吳怡農表示，民調數據他都會參考，無論如何，接下來4個禮拜必須繼續努力、再接再厲，爭取選民的支持，這個是不變的。

媒體追問，未來會如何爭取中間選民的支持？吳怡農表示，他還沒有看到這份民調，無論是傳統支持者還是中間選民，希望大家看到的是自己對於議題的堅持和主張，希望大家看到自己持續堅持打一場正面、乾淨的選舉，盼外界因為自己的努力，在1月8日給自己最大的鼓勵。

此外，針對國民黨今天吳怡農涉及「假公益真競選」，其所創辦的壯闊台灣聯盟淪為「裝闊台灣」，吳怡農除了發出5點聲明回應，也在下午接受媒體聯訪時說，「壯闊台灣」是他6、7年前投入公共事務前開設部落格的名稱，3年前競選立委也將此作為競選口號，直至選後成立公民團體「壯闊台灣聯盟」，持續為民防、社會韌性做付出，且壯闊台灣聯盟的志工人員並沒有參與選舉。

對於媒體詢問吳怡農此次參選仍以壯闊台灣為主視覺字樣，吳怡農說明，壯闊台灣仍然是自己的理念，希望國家安全政策能夠持續改善精進，並呼籲藍營不要為了選舉否定上百位教官和志工的努力，不該為了選舉惡意操作。

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