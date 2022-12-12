選前黃金周大團結　朱立倫率國民黨9縣市首長現身黃敏惠造勢晚會

▲ 國民黨9縣市首長現身黃敏惠造勢晚會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

在九合一選舉結束後，全國縣市首長選舉剩下嘉義市仍在延長賽，尋求連任的嘉義市長候選人黃敏惠10日晚間在中正公園舉辦造勢晚會。國民黨主席朱立倫，以及新北市長侯友宜、桃園市長當選人張善政、台中市長盧秀燕、基隆市長當選人謝國樑、新竹縣長楊文科、彰化縣長王惠美、南投縣長當選人許淑華、雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴共9位國民黨各縣市首長當選人，齊聚嘉義力挺黃敏惠高票勝選。

「黃敏惠繼續拚連任，我一定要過來跟她站在一起，因為我也是嘉義人，這塊土地栽培我們，我們很有感情。」侯友宜回憶，自己19歲時去台北打拼，黃敏惠那時候在北部當老師，後來她乘載嘉義人的情感回到嘉義市，「結果一拼十幾年，她比我還偉大，比我還喜歡嘉義市，她回到故鄉一步一腳印，為了嘉義市的建設。」侯友宜說，每次回來，看到嘉義市一直在改變，尤其黃敏惠當市長的這幾年，看到更多不一樣的建設，一樣一樣在做，她真的是最用心在愛這一塊土地，和嘉義的土地連結在一起。

「有一天在新北市遇到嘉義鄉親，他跟我說，侯市長你是嘉義人，你怎麼都做輸黃敏惠？」侯友宜欽佩的說，之前黃敏惠去到新北市的百貨公司前面，大力用心地推銷嘉義市的美食，非常用心地顧嘉義市，黃敏惠有一句話，也是他的心裡話，「自己的城市自己顧，嘉義的未來自己拼。」侯友宜說：「她的拼就是我的希望，她的認真就是嘉義人的寄望。」侯友宜最後也向鄉親懇託，不要因為其他縣市都選完了就鬆懈，12/18我們要手牽手，心連心 把鄰居都叫出來，告訴他們嘉義市有一個乘風破浪的勇媽在這個地方。侯友宜也說，感謝黃敏惠照顧嘉義的長輩，嘉義的鄉親，她的操守，她的能力，幾十年來所有人都知道。

「這次來是為了二十年前立法院的同事黃敏惠，替勇媽黃敏惠加油打氣。」謝國樑表示，嘉義市得到許多全國第一名，讓很多縣市長都吃味，全台二十幾個縣市勇媽做到最好、最棒，要得第一名不簡單，在許多評比中都可以看到嘉義市第一名，很多青年回家創業就業，做有意義的事。

「黃敏惠和我都是女性執政首長，勤儉持家、開源節流是女性的特色。」張麗善也表示，她看到黃敏惠讓財政由負轉正，成為一個完全沒負債的縣市，還可以讓市民領到兩千塊的振興消費金，而且不只醫療保健，教育也走在很前面，這都是雲林縣要學習的地方，「我自己過去是一個護士，和黃敏惠都是基層出身，從基層出身，最了解鄉親的需要。」張麗善說，雲嘉生活圈要共存共榮，大家互相扶持，張麗善也感念雲林的農產過剩時，都是黃敏惠鼎力協助。

「大家有沒有發現嘉義市這幾年很不一樣？」饒慶鈴表示，年輕人回來嘉義市創業的很多，好多喝不完的咖啡店，很多老店重新裝修改造，讓生意營業額更高，過去兩年半疫情很嚴重，但嘉義市做得非常好。「我們想說嘉義市土地不大，人口很多，怎麼可能防疫做得那麼好。」饒慶鈴說，因為黃敏惠領導的很好，充分授權給局處長，而且很努力的防疫。

楊文科表示，嘉義市在黃敏惠領導下，不僅還清原本的負債，還有五億元的歲計盈餘，「商業周刊說新竹縣會招商，但還不像黃敏惠那麼厲害，有剩餘的錢能發消費券，這種最棒的市長哪裡找。」楊文科說，走遍台灣，黃敏惠是最讓他敬佩的市長 這樣好的市長，要讓她繼續連任，好師傅蓋房子不能蓋一半，要讓她繼續蓋下去。

「嘉義市是民主的聖地，什麼是民主聖地，就是不看黨派，而是看她會不會做事，是不是一個人才。」王惠美說，嘉義市民要很驕傲，有智慧選擇黃市長，四年在黃敏惠領導下，嘉義市大步向前走，嘉義市是一個很閃亮的珍珠，城市治理很成功，嘉義市也提供平台讓年輕人可以發光發熱，自己都要來這裡向黃敏惠取經，「這樣的市長，我們要珍惜，拜託大家要全力跟親戚朋友拉票，讓黃市長可以高票當選。」

「未來也希望桃園能有機會跟嘉義市成為姊妹市，緊密的結合，將嘉義與桃園一起往前推。」身為嘉義女婿的張善政回憶道，兩年前自己在選副總統時來到嘉義市，黃敏惠幫他助選，在掃街的宣傳車上，黃敏惠看到跑出來的鄉親竟然都叫得出名字，黃敏惠就像是嘉義市的媽媽，照顧嘉義市像照顧小孩這幾年雖然有疫情，但黃敏惠讓嘉義市可以不受疫情影響繼續往前走，「敏惠是很好的市長，要把嘉義市變成台灣新都心，讓很多人來嘉義，甚至搬來嘉義。」

許淑華回憶四年前，曾來嘉義市幫最敬佩的政壇女戰神黃敏惠助選，當時的黃敏惠被市民再次請託出來參選嘉義市長。「黃敏惠的市政表現相當好，對後輩相當提攜，都會提醒我在施政的過程要注意哪些，這麼細微的長輩，勇媽市長，我們要好好珍惜她，讓經驗傳承。」許淑華說，嘉義市有這麼好的成績，就是在勇媽市長的主政下，下禮拜日投票，我們擔心那天投票率一定會很低，大軍也一定會壓進嘉義市，更會有不實的造謠，但我們不怕，我們要大聲說出我們所要的人選就是黃敏惠，拜託大家12/18要出來投票。許淑華也說，希望未來南投可以跟嘉義市共同創造更好的未來，不管交通、經濟、觀光，還有很多活動都可以互相串聯，讓國民黨執政的縣市可以有很好的交流，突破現在民進黨所執政的困境。

「在台中大家叫我媽媽市長，嘉義市自己就有媽媽市長，那個人就是黃敏惠，她是公平的，嘉義市每一個地方，不管族群，男女老少，她都用心的守護。」盧秀燕說，黃敏惠幾十年來，從年輕到現在，跟家裡媽媽一樣，用她的青春守護著嘉義市，上個禮拜在全國最大的媒體民調，一萬五千份評鑑城市治理中，嘉義市榮獲施政滿意度全國第一名，「一個治理城市全國第一名的市長，怎麼可以不讓她繼續做下去。」

盧秀燕更強調，本來兩個禮拜前，黃敏惠就應該要當選連任，選舉卻延到下個禮拜，現在面對全國的壓力，面對執政黨的資源和部署，面對一場艱困的選戰，「她一輩子都在保護嘉義市，現在她需要我們。」盧秀燕也向嘉義市鄉親拜託：「這一場選舉，對台灣，對嘉義來說太重要。」她拜託大家要認真幫黃敏惠催票拉票，保護黃敏惠，讓黃敏惠還能在這個大家庭當中，和大家繼續站在一起

「嘉義的鄉親什麼叫民主聖地，就是我們市長的表現來決定我們的選票，」朱立倫表示，我們都知道11/26台灣人民做出選擇，現在全台灣剩一個地方，嘉義市下週日12/18要投票，黃敏惠的施政滿意度剛出爐，是全台灣第一名，「一位全台灣第一名的市長，是不是繼續用民主的選票繼續支持，這才是民主聖地的鄉親做出來的決定。」



朱立倫也提到，今日台上的縣市首長都很擔心，因為民進黨一定用全國、中央執政的力量、各種資源，要來拚贏這場選舉，讓國民黨、黃敏惠的支持者或是偉大的嘉義市民都不要去投票，只讓民進黨的人去投票。

朱立倫說，我們知道民進黨用各種資源、奧步，想要贏得這場選舉，但我們要靠著民主、決心，讓敏惠高票連任，拜託大家一票都不能放棄，任何一票都要催出來，「當作最緊張，最危險的一票。」不管哪個縣市、全台哪個角落，只要有嘉義市的鄉親，都要拜託回來嘉義市投票給最好的黃敏惠市長，大家一定要有這個決心，絕對不能有鬆懈的心情，更要用百分之兩百的力量把票催出來。「12/18黃敏惠的當選，才是台灣民主的當選、台灣民主的勝利。」

「嘉義市需要大家的力量！」黃敏惠一上台，感動的謝謝各界好朋友，願意為了嘉義市站出來，攜手同心，「我們一定要用基層的心聲，和基層站在一起。」黃敏惠說自己選那麼多次，第一次那麼多縣市長一起站在這裡，這就是一起寫歷史。

「縣市長選舉到現在，我們都沒休息，因為在歷史上，第一次有這樣的選舉，空前也會是絕後。」黃敏惠說，只有嘉義市有這個力量，民主聖地不分藍綠，但是要有是非，「正派善良的力量，在這些力量下，我們疼愛這片土地。」黃敏惠說，這次選舉延後，全國都在看嘉義市，但她認真努力踩著不變的步伐，緊握每一雙手，「這幾年來，嘉義市有最好的成績，都是鄉親一起拼出來的。」她說，有好成績向鄉親交代，未來也規劃十大旗艦計畫，嘉義市面對越困難的選舉，越是要衝要拚，才能符合嘉義鄉親的期待，因為有大家的期待，所以我們一步一腳印。

「很多人都以為投票都是禮拜六，但是半年前，儘管有疫情，我們還是為孩子規劃了30週年的國際管樂節，讓親子之間有更好的教育，嘉義市有更好的文化。」黃敏惠說，這幾天請假後，去菜市場公園跟大家握手，大家都告訴她，要注意對方的奧步、謠言很多，「我告訴他們，拚市政我們可以流汗水，但是不要為了選舉，在那邊噴口水。」黃敏惠強調，我們好好用心，鄉親市民心中有一把尺，大家都是看平時的表現，不是選舉時的表演，我們需要鄉親把這股正派善良的力量化為選票，只有大家一票一票真正到位，才能贏得幸福未來的嘉義市。

「嘉義市的超級市民，站出來好不好！」黃敏惠喊聲道，輕忽這一票，嘉義市的未來是危險的。12/18關鍵的時候，大家的一票真的很重要，這一票投下去，我們嘉義市才會贏，現在全嘉義市挺一人，連全國基層都來挺嘉義市，用選票擦亮民主聖地的招牌，共同寫歷史。