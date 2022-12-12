公部門12月5日起禁用抖音　立法院、考試院研擬跟進

▲羅美玲關切禁用抖音議題。（圖／翻攝自國會直播）

記者呂晏慈／台北報導

中國平台抖音、TikTok（國際版）、小紅書的資安問題受到國際關注，行政院秘書長李孟諺12日在立法院內政委員會答詢時表示，除了要求行政院所屬部會的公務員禁止使用這些影音平台之外，在行政院之外的，也會協調其他4大院比照行政院辦理；行政院政務委員羅秉成也指出，公務人員若違法相關規定，會按照相關規定懲處。

民進黨立委羅美玲今天上午在內政委員會質詢時關注，數位發展部12月5日禁止行政院及其所屬部會使用抖音，其他4大院是否有禁止？李孟諺說，中國影音平台對於台灣有很多相關攻擊，或者有許多不實訊息，現在除了要求公部門禁止使用這些影音平台之外，目前羅秉成已邀集跨部會討論對策因應，將會協調立法院、考試院等單位比照辦理。

羅美玲追問，雖然院內的網路沒辦法使用，但公務手機還是可以上抖音？羅秉成說明，禁止的範圍是包括公務手機的，行政院長蘇貞昌已經指示要做整體了解，做法上單用禁止可能效果不夠，所以要有一些更好的方法，比如說在公共區域的網路範圍內，做一些技術上的處理，讓公務員沒辦法接觸，至於法制面是否有機會像印度或其他國家，處理抖音等危害國安的應用程式，需要比較多的討論。