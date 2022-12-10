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2409產品遭列不合格且未告知理由　行政院籲中國取消不公平貿易障礙

▲▼行政院發言人羅秉成。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

中國海關總署網站近來將我國部份食品企業標註暫停進口，行政院發言人羅秉成10日表示，中國自2019年11月提出《進口食品境外生產註冊管理規定草案》，我國與各國咸認該規定實為貿易障礙。自2020年2月技術性貿易障礙(TBT)委員會第80次例會至2022年11月第88次例會為止，我國與美國、歐盟、日本等WTO會員已9次提出特定貿易關切，共同訴求中國暫緩或延後實施規定。

羅秉成指出，面對中國採取的食品貿易障礙措施，尤其對臺灣採取歧視待遇，包括只有我國必須以紙本申請，其他國家可上網填報；其他國家申請期限都是到2023年6月30日，但我國期限卻是今年6月30日；以及針對我國遭暫停進口的案件，中方未提供不合格理由等。

羅秉成指出，衛福部、經濟部、財政部及農委會等相關部會，已積極輔導業者進行註冊申請，透過專區（食藥署官網的輸中專區，提供註冊作業流程及常見QA）、專線（設置電話諮詢專線0809-099-908）、專人（業者註冊文件由專人透過兩岸窗口遞交）等方式，協助個別業者提交註冊申請及進行補件，更委託具食品專業背景之機構進行業者實地查核及輔導，以避免影響業者權益與輸中食品貿易。自2021年10月起，陸續協助業者提交3232件的補件資料，目前合格註冊792件，2409件被中國視為不合格且未告知理由，其他31件自行註銷。

另外，羅秉成提到，針對已有業者取得持續銷中資格，但仍有部分提出補件申請企業在近日獲知資格遭到暫停，中國卻未對此提供具體理由，衛福部食藥署已透過兩岸食品安全協議平台，持續向中國海關總署查證及提出建議。

羅秉成又表示，為協助受影響食品企業，經濟部已於今年8至12月啟動「台灣食品全球GO計畫」，透過國內外拓銷、提升競爭力及提供金融支援等三大面向措施，協助加工食品業者分散出口市場，並增編2億元辦理多項拓銷輔導措施。臺灣食品全球GO計畫協助我食品業者於歐、美、亞等17國市場通路銷售，截至12月10日止，計協助1,696家次廠商，為我商爭取新臺幣17.5億元商機。

羅秉成指出，農委會為保障漁民權益，將積極協助水產品業者開拓中國以外市場、轉赴中國以外國家進行加工、鼓勵凍儲及多元加工，以及加強國內行銷等，以維護漁民及業者生計不受影響。至財政部亦積極推動「優質認證酒類產業發展方案」，透過獎勵認證業者參與國內外展覽(售)、薦送酒品參加國際酒類評鑑競賽，協助業者開拓海外市場及強化國內行銷，並持續提高「優質酒類認證標誌」知名度、提升國產酒品之國際競爭力及優化業者營運體質。

羅秉成重申，中國應明確說明台灣部分企業註冊申請未獲通過之原因及具體理由，並取消對我國的不公平歧視待遇，政府會全力協助輸中食品企業相關補件程序，並責成各部會針對相關食品產業出口市場規劃，降低對特定市場的依賴，以保障我國食品貿易健全發展。

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