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舉辦高級外傷救命術(ATLS)訓練課程　首次於台東舉辦

▲台東縣衛生局首次辦理高級外傷救命術(ATLS)訓練課程。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣衛生局首次舉辦高級外傷救命術(ATLS)訓練課程。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣衛生局首次與台灣外傷醫學會合作，10、11日一連2天在台北榮民總醫院台東分院舉辦高級外傷救命術(ATLS)訓練課程，公告後獲得台東縣內醫師們熱烈回響，踴躍報名參加訓練課程。

台東縣衛生局指出，以往各單位所舉辦一般急救課程都是「高級心臟救命術訓練課程」ACLS課程，此次的則為「高級外傷救命術」ATLS課程，主要強調外傷的急救，因事故傷害也是導致死亡的重要因素，而醫師在整個外傷照顧中扮演絕對重要的角色，醫師的判斷及處理能力往往決定外傷病患的存活。如果在外傷害發生時，外傷患者能獲得立即正確的評估及處置，將使殘廢、死亡之發生率減至最低。

▲台東縣衛生局首次辦理高級外傷救命術(ATLS)訓練課程。（圖／記者楊漢聲翻攝）

為提升台東縣緊急外傷救護量能，以及讓醫師們對於緊急傷患的醫療處置，衛生局努力爭取經費舉辦此次訓練課程，並由台灣外傷醫學會羅崇傑醫師率領團隊，與劉曉東醫師、吳哲侃醫師、張立偉醫師、王健興醫師、王毓駿醫師、李明璟醫師等多位有雄厚經驗與實力的醫師們；另外，學會為了提供學員們在課堂上的學習與實際操作，運送將近20箱訓練器材來台東縣，相信學員可以學習到豐富的緊急外傷知能。

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高級外傷救命術 衛生局 台東

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