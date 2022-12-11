「蠟筆小新路跑」負評爆炸　主辦單位回應了

▲蠟筆小新路跑10日舉辦，沒想到報名者負評爆炸，主辦單位回應了。（圖／翻攝自蠟筆小新Love Run主題路跑官網）

記者趙蔡州／綜合報導

蠟筆小新粉絲期待已久的路跑活動10日在新北市三重舉辦，沒想到活動一出立刻爆出數百條負面評論，包含郵寄物資延宕，許多人甚至沒有拿到物資包，必須當天到場才能領，還有人拿到衣服尺寸不符，衣服完全不能穿。對此，主辦單位表示非常抱歉，承諾物品瑕疵都能退換，也可以協助辦理退費。

蠟筆小新Love Run主題路跑12月10日、17日、24日分別在新北市、高雄市及台中市舉辦，第一場新北市三重場10日開跑後卻爆出大量爭議，原來是許多報名者沒有領到物資包，根本不確定能不能參加，當天沒有衣服上場，連分在哪個組別、幾點開跑都不知道。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據《東森新聞》報導，一名鄭姓報名者表示，「我們有朋友住比較遠，他沒有拿到物資包，就沒辦法確定可不可以參加，他就沒有來參加」。另一名錢姓報名者則說「第一次看到要現場領物資的路跑活動，真的太亂了啦，主辦單位感覺沒有用心。」

除了沒收到物資包外，有拿到物資包的也是滿肚子火，原因是內含的衣服尺寸不符，明明報名時填寫XL號，拿到手的卻是M號，衣服完全不能穿。對此，主辦單位表示，物資部分因為中國封控影響報關，才導致物資晚到或必須現場領取，造成參與者不便非常抱歉，物品瑕疵都能退換，也可協助辦理退費。

►買一組爽喝1禮拜，竹炭水超值下殺

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完