鐵粉衝！韓國超夯「蠟筆小新冰淇淋」台灣也有了　隱藏版封膜Q爆

▲韓國超夯「蠟筆小新冰淇淋」台灣也買得到了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

小新粉現在就衝！蠟筆小新最愛零食「巧克比」這次變身香濃巧克力冰，日前在韓國掀起打卡潮的「蠟筆小新冰淇淋」終於登台了，不僅杯身神還原巧克比餅乾的造型，綠色包裝盒上頭還有超吸睛粉紅鱷魚阿山，杯蓋上則是可愛的小新及小白，可愛到不行，即日起在指定超商正式開賣。

▲▼冰淇淋封膜還有各種超Q造型等收藏。

全家驚喜把韓國夯爆「蠟筆小新冰淇淋」引進台灣，冰淇淋外盒特意以小新最愛零食「巧克比」作為發想設計，杯蓋上頭先是看到慵懶愜意的小新及小白，杯身部分除了主角粉紅鱷魚阿山外，還能看到穿著粉紅恐龍裝的迷你小新，可愛度狂飆，而打開杯蓋後的封膜也特別設計多款隱藏版造型，像是嘟嘴小新、偽裝成小白的小新等通通有，即日起就能於門市買到，至12月27日前還可享第2件6折優惠。

▲萊爾富開賣車輪餅。（圖／萊爾富提供）

另，萊爾富近日則把「車輪餅攤」直接搬進門市裡，提供經典紅豆、奶油2種口味選擇，其中，紅豆餡選用萬丹紅豆製成，每一口都能吃到紅豆顆粒，而奶油則是使用進口紐西蘭100%生乳，搭配自家研發配方，打造濃郁奶香口感，即日起於全台逾800家門市開賣，趕緊衝嚐鮮。

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