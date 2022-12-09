2022伯立歐蕎麥公益路跑鳴槍　頂新和德揪味全龍將小龍女齊響應

▲2022伯立歐蕎麥公益路跑鳴槍起跑，頂新和德文教基金會揪味全龍球星、小龍女共襄盛舉，關懷幫助身障者。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者劉亮亨）



記者胡至欣／彰化報導

彰化馬拉松嘉年華壓軸，2022「伯立歐蕎麥公益路跑」12/4 在彰化縣二林鎮鳴槍起跑，彰化縣長王惠美、味全龍隊長吳東融、球星曾陶鎔、小龍女啦啦隊等都到場力挺，民視一姊梁佑南、馬國畢等藝人，不但攜家帶眷參與，更親自下場擔任領跑員，共同為身障者而跑。

▲彰化縣長王惠美與梁佑南等藝人一同鳴槍起跑。（圖／記者劉亮亨攝；以下同）

彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會，自2014年起連續9年舉辦「伯立歐蕎麥公益路跑」，讓身障者也能走出戶外、接觸路跑，與民眾一起在賽道上努力勇往直前，目標是籌措建設經費1.8億元，完成伯立歐家園的夢想，提供身心障礙者在年老、孤苦無依時，一處安身立命、遮風避雨的家。理事長陳忠盛表示，「我們籌募家園像是一場看不到盡頭的馬拉松，感謝所有的社會大眾、天使，成為我們的陪跑者，特別感謝頂新和德文教基金會冠名贊助，還請來味全龍球員、小龍女，增加今年活動的豐富。」

▲▼「伯立歐蕎麥公益路跑」讓身障者也能走出戶外、接觸路跑。

今年活動吸引2200名跑者報名參加，超過700位志工投入服務，還有各界善心人士、企業、組織、團體等贊助支持，就是希望能讓更多人關注身心障礙者雙老的問題。頂新和德文教基金會執行長蕭巧怡表示，「頂新和德文教基金會魏應充創辦人，長期支持喜樂小兒麻痺關懷協會在身障朋友的自立以及照顧方面，所以我們希望透過贊助路跑，支持他們建立伯立歐家園，照顧持續變老的身障朋友們；頂新和德文教基金會，作為彰化的基金會以及企業，我們會持續回饋家鄉，投入更多資源幫助社福團體。」

▲沿途可以欣賞全台唯一的蕎麥花田景色。

▲小鎮居民自發性加碼補給品。

「伯立歐蕎麥公益路跑」賽程分為21K半馬、11K健康、7K輕鬆三組，從彰化二林工商出發到竹塘鄉伯立歐家園預定地，沿途可以欣賞全台唯一的蕎麥花田景色，小鎮居民也大力支持，自發性加碼補給品，補給站數高達12站，現場更擺放近50台夾娃娃機，提供跑者與居民同樂。活動所得都將挹注於「伯立歐家園」建築基金。