　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

2022伯立歐蕎麥公益路跑鳴槍　頂新和德揪味全龍將小龍女齊響應

▲2022伯立歐蕎麥公益路跑鳴槍起跑，頂新和德文教基金會揪味全龍球星、小龍女共襄盛舉，關懷幫助身障者。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者胡至欣／彰化報導

彰化馬拉松嘉年華壓軸，2022「伯立歐蕎麥公益路跑」12/4 在彰化縣二林鎮鳴槍起跑，彰化縣長王惠美、味全龍隊長吳東融、球星曾陶鎔、小龍女啦啦隊等都到場力挺，民視一姊梁佑南、馬國畢等藝人，不但攜家帶眷參與，更親自下場擔任領跑員，共同為身障者而跑。

▲2022伯立歐蕎麥公益路跑鳴槍　頂新和德揪味全龍將小龍女齊響應。（圖／記者劉亮亨攝）

▲彰化縣長王惠美與梁佑南等藝人一同鳴槍起跑。（圖／記者劉亮亨攝；以下同）

彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會，自2014年起連續9年舉辦「伯立歐蕎麥公益路跑」，讓身障者也能走出戶外、接觸路跑，與民眾一起在賽道上努力勇往直前，目標是籌措建設經費1.8億元，完成伯立歐家園的夢想，提供身心障礙者在年老、孤苦無依時，一處安身立命、遮風避雨的家。理事長陳忠盛表示，「我們籌募家園像是一場看不到盡頭的馬拉松，感謝所有的社會大眾、天使，成為我們的陪跑者，特別感謝頂新和德文教基金會冠名贊助，還請來味全龍球員、小龍女，增加今年活動的豐富。」

▲2022伯立歐蕎麥公益路跑鳴槍　頂新和德揪味全龍將小龍女齊響應。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼「伯立歐蕎麥公益路跑」讓身障者也能走出戶外、接觸路跑。

▲2022伯立歐蕎麥公益路跑鳴槍　頂新和德揪味全龍將小龍女齊響應。（圖／記者劉亮亨攝）

今年活動吸引2200名跑者報名參加，超過700位志工投入服務，還有各界善心人士、企業、組織、團體等贊助支持，就是希望能讓更多人關注身心障礙者雙老的問題。頂新和德文教基金會執行長蕭巧怡表示，「頂新和德文教基金會魏應充創辦人，長期支持喜樂小兒麻痺關懷協會在身障朋友的自立以及照顧方面，所以我們希望透過贊助路跑，支持他們建立伯立歐家園，照顧持續變老的身障朋友們；頂新和德文教基金會，作為彰化的基金會以及企業，我們會持續回饋家鄉，投入更多資源幫助社福團體。」

▲2022伯立歐蕎麥公益路跑鳴槍　頂新和德揪味全龍將小龍女齊響應。（圖／記者劉亮亨攝）

▲沿途可以欣賞全台唯一的蕎麥花田景色。

▲2022伯立歐蕎麥公益路跑鳴槍　頂新和德揪味全龍將小龍女齊響應。（圖／記者劉亮亨攝）

▲小鎮居民自發性加碼補給品。

「伯立歐蕎麥公益路跑」賽程分為21K半馬、11K健康、7K輕鬆三組，從彰化二林工商出發到竹塘鄉伯立歐家園預定地，沿途可以欣賞全台唯一的蕎麥花田景色，小鎮居民也大力支持，自發性加碼補給品，補給站數高達12站，現場更擺放近50台夾娃娃機，提供跑者與居民同樂。活動所得都將挹注於「伯立歐家園」建築基金。

ET快訊
奪命影片曝！新北騎士撞重機　留2子慘死
快訊／嗆記者「以為王鴻薇發言人」　吳怡農道歉了！
賈永婕搭機「我中頭獎了！」　直接裝死到底
快訊／高雄醋男43刀砍死情敵　無期徒刑定讞
台中男被4人圍毆打死！　兇嫌最小才16歲
哈利梅根怒掀「王室6大罪狀」：演出來的！
誰能晉級4強？　「人類章魚」曝最新預測
快訊／《暗黑破壞神 4》來了！　發售日期公布
賴清德打電話來！　蘇貞昌表態了
每月200萬包養！　20歲正妹拍全裸片給富商「面試」

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

2022伯立歐蕎麥公益路跑鳴槍　頂新和德揪味全龍將小龍女齊響應

天使心家族「20周年慈善音樂會」　民歌手攜手愛奇兒家庭場面溫馨

我不走！調皮貓狂搗蛋　被爸趕出家腳緊抓門框

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

郭泓志《全明星》為黃隊燒百萬　曝沒聯絡林玉書..可能不續任領隊

奮力跳躍夾破巨大氣球　男女輪流躺地好害羞❤

3對情侶出遊女友出狠招 惡整男友們穿同款粉紅衣

萌龜入住新家跳舞慶祝　屁股狂扭超嗨：蹦迪囉

穿暴龍裝亂入大自然！　露營區熱舞、草原騎馬

秀分局長合照、堵蘭小明拍攝　網紅烏鴉涉黑遭逮3萬元交保

女生只擦紅色口紅=濃妝？　她精心打扮...男友：淡妝

舌戰藍委！邱國正金句連發　「我智商低、吳怡農是誰？」

2022伯立歐蕎麥公益路跑鳴槍　頂新和德揪味全龍將小龍女齊響應

天使心家族「20周年慈善音樂會」　民歌手攜手愛奇兒家庭場面溫馨

投資環境邁入「霧卡年代」　題材聚焦電動車、4D長期趨勢

吃IKEA驚覺「肉丸靈魂」不見了！他哀怨改買草莓醬　結果超糗

水電工靠大麻蛋糕賺百萬　生意太好來不及出貨...毒蟲找警檢舉

【廣編】魔獸Dwight Howard蒞臨立人國際中小學　與全校師生相見歡

日媒曝台積電考慮在日本興建第2廠　公司低調回應

蔡詩萍／賴清德若當黨魁　兩個太陽怎麼可能不矛盾

小彬彬3度結婚突認「要離婚了」！婚變原因曝光　當CEO慘賠千萬逆轉

吳怡農主張遷建松山機場　藍委嗆：要不要問問蔡英文跟AIT？

奪命影片曝！新北騎士追撞重機爆火光　留2子慘死...前妻悲痛收屍

月子餐不加酒嬤怒嗆「請不會的來亂」　月嫂1原則被讚爆

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

公益熱門新聞

ETtoday首辦高球賽　揮桿送暖到部落

全台唯一！蕎麥花田公益路跑鳴槍

天使心家族　20周年慈善音樂會

王令麟力挺更生人獄後重生

4步驟關懷愛奇兒家庭！幫助父母勇敢走出來

偏鄉學童畫作登公益桌曆好興奮

微笑樂齡嘉年華　樂齡人生我做主

電話行銷翻轉人生　跨越挫折變存摺

瑞穗國中棒球隊喜獲新車　浪凡基金會捐贈

「讓愛看得見」2021傳愛活動

東森集團號召員工捐出136袋熱血

全台第一位英國認證「視障咖啡師」身障者爭取多元機會

頂新和德文教基金會推「共好包」

甘願做「憨人」　永靖四芳社區再造典範

更多熱門

相關新聞

彰化平房失火！消防隊救出15隻動物...1兔燒死

彰化平房失火！消防隊救出15隻動物...1兔燒死

彰化縣和美鎮中山路1間平房今(8)日上午8點多發生火警，濃煙不斷的從屋內廚房內竄出，消防局據報後立即調派6消防分隊前往佈水線滅火，消防隊從火場內救出15隻動物，1隻兔子死亡，但找不到屋主，一時以為人還在火場內，後來連繫上外出的屋主才放心，起火原因尚待釐清。

辜仲諒：這世界本來就不公平　有錢人要懂得分享

辜仲諒：這世界本來就不公平　有錢人要懂得分享

彰化最富鄉過年領2千大紅包恐跳票　鄉長曝妙招

彰化最富鄉過年領2千大紅包恐跳票　鄉長曝妙招

天使心家族　20周年慈善音樂會

天使心家族　20周年慈善音樂會

看球賽喊「味全龍打假球」還比中指　判拘45天

看球賽喊「味全龍打假球」還比中指　判拘45天

關鍵字：

頂新頂新和德文教基金會魏應充公益暖新聞愛心雲彰化二林伯立歐蕎麥路跑身障味全龍小龍女

讀者迴響

熱門新聞

7男集體性侵2女　她折返救友慘淪玩物

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

老公1前戲被嫌髒　人妻：怎麼辦

房東噁傳「打手槍3次」　單身妹入住更崩潰

烘爐地槍戰！　警駁火「醋男頭中彈」命危

殉情案反轉成殺人起訴！　罔腰痛心：我的好友就這樣走了

快訊／王大陸認愛大馬女神！

23軍校生操過頭　橫紋肌溶解慘洗腎

獨／成功嶺新兵暴斃　躺床上無意識...送醫不治

2022年離開的19顆星！艾成墜樓輕生最震撼

受刑男側睡遭獄友逼近　管理員出手救了他

NMIXX重點成員突退團！JYP：已解約

租1.5坪房！男住院未付租金被告　房東慘了

38歲阿公「求職被囚」墜樓亡！留女兒帶2孫

婚宴收140元禮金　新郎怒：拜託查清價位好嗎

更多

最夯影音

更多
我不走！調皮貓狂搗蛋　被爸趕出家腳緊抓門框

我不走！調皮貓狂搗蛋　被爸趕出家腳緊抓門框
挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

郭泓志《全明星》為黃隊燒百萬　曝沒聯絡林玉書..可能不續任領隊

郭泓志《全明星》為黃隊燒百萬　曝沒聯絡林玉書..可能不續任領隊

奮力跳躍夾破巨大氣球　男女輪流躺地好害羞❤

奮力跳躍夾破巨大氣球　男女輪流躺地好害羞❤

3對情侶出遊女友出狠招 惡整男友們穿同款粉紅衣

3對情侶出遊女友出狠招 惡整男友們穿同款粉紅衣

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面