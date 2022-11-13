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超商獨家「蠟筆小新焦糖奶茶」！濃郁香甜超療癒　限時30元搶喝

▲▼7-11開賣蠟筆小新焦糖奶茶。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11開賣最新「蠟筆小新焦糖奶茶」，加熱喝超療癒。（圖／記者周姈姈攝，下同）

記者周姈姈／綜合報導

天氣變冷就想喝熱的！超商「熱罐機」就推出一系列新品，其中竟有超Q「蠟筆小新焦糖奶茶」，喝起來是香甜濃郁的香糖風味融合奶茶香，且還能享「單瓶32元、2件59元」，平均最便宜只要30元爽喝；同步還有十分受歡迎的「台東初鹿拿鐵」，今年推出黑糖拿鐵新口味，不僅包裝升級、容量也加大。

7-11再度推出新品「蠟筆小新焦糖奶茶」，含乳量達50%，香甜焦糖風味融合奶茶香，冬季還能加熱飲用，喝起來溫暖又幸福，尤其還有2款不同的復古包裝，正面除了有小新走路賣萌的圖案，側身還加碼印上妮妮揍兔子與最愛的娜娜子姐姐小驚喜，11/16起至11/29止還能享單瓶32元、2件59元。

▲▼7-11開賣蠟筆小新焦糖奶茶。（圖／記者周姈姈攝）

▲蠟筆小新焦糖奶茶於11/16起還能享單瓶32元、2件59元。

不僅如此，7-11還獨家販售「台東初鹿拿鐵」，乳含量達60%，除了去年熱銷的巧克力拿鐵之外，今年加碼推出黑糖拿鐵新口味，喝起來香甜濃郁，且包裝升級、容量加大一定要喝；「KIRIN午後紅茶-熱奶茶/熱紅茶」採用適合熱飲的特調茶葉，搭配牛奶口感圓潤。

▲▼7-11獨家台東初鹿拿鐵新口味。（圖／7-11提供）

▲7-11熱罐機還有台東初鹿拿鐵、KIRIN午後紅茶多款新品。（圖／7-11提供）

台灣手搖飲品牌「康青龍」推出雙11限定「買1送1」優惠，即日起至11/14止，凡買「桂花茶王」1杯就送超人氣「沁心金萱」1杯，提醒須於APP「好康優惠」先領券 ，每人、每天可領2張，最多獨享買8送8優惠，且即領隨用，領完就可衝門市秒開喝。

▲▼康青龍。（圖／康青龍）

▲康青龍連4天買1送1。（圖／康青龍提供）

「桂花茶王」是選用台灣南投高山烏龍茶葉搭配特製桂花釀，每一口都能喝到濃郁茶香結合花香，而「沁心金萱」則喝得到滑順奶香滋味，是招牌必喝飲品之一。

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