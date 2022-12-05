　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

Panasonic台北城市路跑賽　7千位民眾為美好生活而跑　

▲Panasonic連續第二年攜手台北城市路跑賽，現場吸引近7千人參與活動。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者邱筱茜／採訪報導

鳴槍響起，選手們全力衝刺，一大清早天還沒亮，儘管現場飄起小雨，依舊不減民眾熱情，大家一起為追求美好生活而跑。

Panasonic集團總經理林淵傳表示，「今年度是Panasonic第二次，參與我們中華民國路跑協會，以及文化這種協會的馬拉松A級路段路跑，在今年路跑當中，我們特別在追求藉由路跑，能夠提升國民的生活健康，以及大家能夠透過Panasonic，長期以來在台灣松下這一塊土地，給我們的資源，未來會持續提供更美好生活的相關產品、設備措施回饋我們社會。」

▲▼2022年Panasonic Taipei City Run。（圖／記者姜國輝攝）

▲2022 Panasonic Taipei City Run台北城市路跑賽，現場許多爸爸媽媽帶著小朋友參加。（圖／記者姜國輝攝）

2022 Panasonic Taipei City Run 台北城市路跑賽，在總統府前登場，現場吸引近7千名跑者共襄盛舉，今年適逢Panasonic在台60週年，一甲子的歲月，Panasonic和台灣民眾一起成長。

▲▼2022年Panasonic Taipei City Run。（圖／記者姜國輝攝）

▲Panasonic集團總經理林淵傳與貴賓們一同鳴槍起跑。（圖／記者姜國輝攝）

Panasonic集團總經理林淵傳表示，「在這60年當中Panasonic取之於社會，我們也會回饋於社會，特別在整個社會的公益，我們透過種種不同的管道，來做這些活動，像ESG所謂的產品的見證，還有弱勢團體的扶助、獎學金資源，以及相關產官學研能源論壇等合作。」

▲▼2022年Panasonic Taipei City Run。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼12.5KM男女子前三名分別獲得獎金以及禮物。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼2022年Panasonic Taipei City Run。（圖／記者姜國輝攝）

現場高規格賽事，參加12.5K男女子組前三名，除了能獲得獎金，還分別能把4K智慧顯示器、Panasonic洗衣機以及微波爐等好禮帶回家，完成路跑活動的民眾也能領取小禮物，以及參加抽獎活動，讓所有參與活動的跑者們，除了挑戰自我體能之外，還能滿載而歸。

ET快訊
世足猜比分3關全過！　他嗨炸：1014倍
快訊／雨區擴大！　4縣市「豪大雨特報」
快訊／北韓連射「130枚砲彈」！　違反軍事協議
富少帶嫩妹摩鐵爽完慘了！　驚見遠端下令：讓他XX妳
狂查「豆花妹」個資！三重警被記2小過　長官也連坐火大
國1休旅車頭塞進大貨車尾　駕駛腦漿外溢當場死亡
下課遭陌生人尾隨！高三妹「人間蒸發」1個月　最後對話逼哭爸媽
國泰世華銀罰定了！2個月內2次當機　金管會：併案處理

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

金曲獎／奪最佳年度歌曲　 蔡依林爆乳：天啊！超爽的

堡達攜手松下搶攻再生醫學　幹細胞培養自動化設備進駐長庚大學

生活充滿小確幸！「Panasonic秋季新品」讓每天多一點美好

男約女同事喝酒…深夜被吻醒「凍未條激戰」　事後才知她是女友閨蜜

快訊／大雨區擴大！4縣市「豪大雨特報」　山區防坍方落石

恩恩爸再告網友！藥師勸1句：請花更多心思在恩恩媽身上

確定不縮水！中華郵政「年終獎金最高上看4.4個月」

「撤銷學位專區」鄭文燦是第100本　國圖證實「今年下架特別多」

【英語TOEIC通】Intel員工被放無薪假！學各種休假的英文

台灣和南韓差距愈來愈大？　網搖頭：早就不是競爭關係

黃子佼生女6月認：不快樂但幸福　勸孟耿如別逞強「我們仍相愛」

羨慕！周杰倫林俊傑合體了　唱《說好不哭》：下次找阿信

女子沙灘遛狗驚見小海豹　急問：你在水裡能呼吸嗎

柯震東和峮峮爆曖昧情　親曝2人關係：都10幾年了！

家人外出賣菜獨留5歲童　遇惡火喪命...爸返家心碎

盧廣仲攻蛋早上開唱就脫！　裸上身秀結實肌肉彈吉他

哥打電話惡整天兵妹！　騙手機忘了帶她竟回頭找

路口沒打燈＋跨雙白線鬼切　三寶駕駛害後車彈飛躺路中

影城慶開幕爆米花裝到滿　3男推1600L桶：為做公益

峮峮「現在單身」與柯震東舊識　無緣代班《小明星》：我很失落

男約女同事喝酒…深夜被吻醒「凍未條激戰」　事後才知她是女友閨蜜

快訊／大雨區擴大！4縣市「豪大雨特報」　山區防坍方落石

恩恩爸再告網友！藥師勸1句：請花更多心思在恩恩媽身上

確定不縮水！中華郵政「年終獎金最高上看4.4個月」

「撤銷學位專區」鄭文燦是第100本　國圖證實「今年下架特別多」

【英語TOEIC通】Intel員工被放無薪假！學各種休假的英文

台灣和南韓差距愈來愈大？　網搖頭：早就不是競爭關係

Panasonic台北城市路跑賽　7千位民眾為美好生活而跑　

台南長榮中學典藏化石印證 遠古原生金龜在台灣

麥當勞點餐機好用嗎？網列舉各種「莫名其妙」問題：很不方便

鄭家純曬「老公vs吳崢」撞臉對比照　本尊認證顏值：更像另一韓星

達美樂「世界十大起司披薩」開賣！外帶半價、聖誕跨年套餐超澎湃

台南南化發生預伴混凝土車翻覆　搶救駕駛人脫困送醫

派對上給學生灌酒　學校女主管「勾引男學生壞壞」控13重罪被捕

男約女同事喝酒…深夜被吻醒「凍未條激戰」　事後才知她是女友閨蜜

鄭州疫情影響部分出貨！鴻海11月營收5511億元　月減29.04%

培育醫學專業人才　戴德森教育事務基金會頒發獎學金

拾荒2人組撿餐廳燈具挨告　法官判無罪：他們過去多次拾金不昧

環球科技大學好聲「英」開賽！師生同台唱玩英語　全場嗨爆

世足猜比分3關全過！花200元「爽抱20萬」　他嗨炸：1014倍

中空深V舞者挑逗男友求救 車模女友霸氣「酥胸護頭」

生活熱門新聞

全班27名同學「有26人討厭他」

9款LINE貼圖限時1折！6元就能入手

穿瑜珈褲健身遭男同事猛盯！一票人卻喊：正常

快訊／10級強風要來了　最冷15℃時間曝

賓士女違停被按喇叭！後車見下一幕超愧疚

兒子公園哭喊「爸爸不見了」！媽媽轉頭氣炸

2023超強運「4星座」！工作財富大爆發

3縣市豪大雨！吹10級強風　今晚最冷探15℃

館長「爆氣開吉」吳欣岱！

巡邏警腰包4個字　3萬人驚呆讚爆

W飯店「電梯突下墜」！業者賠償曝光

「3生肖」年底財運炸了！屬兔中獎機率高

館長喊台灣年輕人「有3分之1是黑道」

雨不停！2波冷空氣接力一天降10°C

更多熱門

相關新聞

不滿女被虧　母撂自由搏擊選手打死調戲男

不滿女被虧　母撂自由搏擊選手打死調戲男

台中市大里區今年4月3日晚間發生一起鬥毆命案，開設檳榔攤的徐姓女子，不滿楊姓男子調戲她的16歲女兒，竟找來曾獲獎無數的自由搏擊選手林姓乾弟等數人，前往楊男住處談判，過程中林不斷朝楊的頭部、胸腹部毆打，將他打到內出血、器官破裂傷重死亡，台中地院一審因徐女以賠償楊爸爸50萬達成和解，林也坦承犯行，林依傷害致人於死罪處5年徒刑；徐女依傷害罪處5月徒刑，可易科罰金、緩刑5年。

即／田中馬「男選手倒臥民宅前」！緊急送醫不治

即／田中馬「男選手倒臥民宅前」！緊急送醫不治

馬祖馬拉松開跑！冠軍抱回「等體重高粱」

馬祖馬拉松開跑！冠軍抱回「等體重高粱」

家醫科醫師掌握3大防疫洗衣關鍵

家醫科醫師掌握3大防疫洗衣關鍵

路跑女神雷理莎領軍　5K體驗賽登場

路跑女神雷理莎領軍　5K體驗賽登場

關鍵字：

Panasonic路跑台北城市路跑跑者選手

讀者迴響

熱門新聞

蘋果門市被劫107萬影片曝　員工阻顧客：讓他們搶

農曆年前發「十倍券」？行政院：各界意見或建議都會注意

孫生深夜突認分手Wendy！揭斷情主因卻刪文

全班27名同學「有26人討厭他」

獨／范瑋琪上月才慟別奶奶...父親突「失足跌倒」搶救不治！

被消失的里！1年搬走3千人　僅剩小七亮燈「陪里民到最後一刻」

身分證「3碼中2碼」住飯店2.2折！

9款LINE貼圖限時1折！6元就能入手

政府要發「十倍券」？　周玉蔻喊：農曆年前全民收1萬元紅包

陸律師千字文開罵汪小菲張蘭！大S：人人都該讀

新竹輕障男當選里長！王浩宇曝原因

吳怡農爆10月已登記結婚　大方認「老婆是圈外人」

女星變「淫慾護士妹」多人混戰片全播出！老公傻眼了

內閣改組第一槍　傳徐國勇今遞辭呈

抓猴神器「冰棒」營運至2月3日！

更多

最夯影音

更多
黃子佼生女6月認：不快樂但幸福　勸孟耿如別逞強「我們仍相愛」

黃子佼生女6月認：不快樂但幸福　勸孟耿如別逞強「我們仍相愛」
羨慕！周杰倫林俊傑合體了　唱《說好不哭》：下次找阿信

羨慕！周杰倫林俊傑合體了　唱《說好不哭》：下次找阿信

女子沙灘遛狗驚見小海豹　急問：你在水裡能呼吸嗎

女子沙灘遛狗驚見小海豹　急問：你在水裡能呼吸嗎

柯震東和峮峮爆曖昧情　親曝2人關係：都10幾年了！

柯震東和峮峮爆曖昧情　親曝2人關係：都10幾年了！

家人外出賣菜獨留5歲童　遇惡火喪命...爸返家心碎

家人外出賣菜獨留5歲童　遇惡火喪命...爸返家心碎

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面