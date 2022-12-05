Panasonic台北城市路跑賽　7千位民眾為美好生活而跑　

▲Panasonic連續第二年攜手台北城市路跑賽，現場吸引近7千人參與活動。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者邱筱茜／採訪報導

鳴槍響起，選手們全力衝刺，一大清早天還沒亮，儘管現場飄起小雨，依舊不減民眾熱情，大家一起為追求美好生活而跑。

Panasonic集團總經理林淵傳表示，「今年度是Panasonic第二次，參與我們中華民國路跑協會，以及文化這種協會的馬拉松A級路段路跑，在今年路跑當中，我們特別在追求藉由路跑，能夠提升國民的生活健康，以及大家能夠透過Panasonic，長期以來在台灣松下這一塊土地，給我們的資源，未來會持續提供更美好生活的相關產品、設備措施回饋我們社會。」

▲2022 Panasonic Taipei City Run台北城市路跑賽，現場許多爸爸媽媽帶著小朋友參加。（圖／記者姜國輝攝）

2022 Panasonic Taipei City Run 台北城市路跑賽，在總統府前登場，現場吸引近7千名跑者共襄盛舉，今年適逢Panasonic在台60週年，一甲子的歲月，Panasonic和台灣民眾一起成長。

▲Panasonic集團總經理林淵傳與貴賓們一同鳴槍起跑。（圖／記者姜國輝攝）

Panasonic集團總經理林淵傳表示，「在這60年當中Panasonic取之於社會，我們也會回饋於社會，特別在整個社會的公益，我們透過種種不同的管道，來做這些活動，像ESG所謂的產品的見證，還有弱勢團體的扶助、獎學金資源，以及相關產官學研能源論壇等合作。」

▲▼12.5KM男女子前三名分別獲得獎金以及禮物。（圖／記者姜國輝攝）

現場高規格賽事，參加12.5K男女子組前三名，除了能獲得獎金，還分別能把4K智慧顯示器、Panasonic洗衣機以及微波爐等好禮帶回家，完成路跑活動的民眾也能領取小禮物，以及參加抽獎活動，讓所有參與活動的跑者們，除了挑戰自我體能之外，還能滿載而歸。