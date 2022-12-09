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2022台東縣第8屆青少年發明競賽　65作品參賽交流

▲台東縣政府於9日舉辦「2022台東縣第8屆青少年創意發明競賽」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣政府於9日舉辦「2022台東縣第8屆青少年創意發明競賽」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「教育就是創新經營Face The Problem Find The Better Solution」台東縣政府於9日舉辦「2022台東縣第8屆青少年創意發明競賽」，計有國小組22件、中學組43件，共計65件作品進入複賽，並邀請嘉義縣溪口國中、花蓮縣海星中學及富北國中等3校一起交流參展。

開幕式於上午9時在台東縣立豐田國中體育館舉行，由副縣長王志輝主持，並邀請縣府教育處副處長黃玉燕、各國高中校長。另此次發明競賽評審委員有中華創新發明學會理事長吳智堯、國立勤益科技大學工業工程與管理系教授李國義、德國紐倫堡國際發明展中華民國代表團團長沈毓豪、國立勤益科技大學資訊管理系教授黃俊明、德國紐倫堡國際發明展前團長高發育、公東高公退休教師劉志鑫等與會，活動安排豐田國中豐舞原韻合唱表演，呈現社團學習成果。

王志輝提及，此次競賽除了學習成果的展現之外，更要培養學生創新精神與創意思維，彼此交流、分享及展現創新創意學習成果，當面對未來迅速多變的世界，能夠讓自己具備未來工作的能力，同時他也特別感謝辛苦準備的學生及老師們，為創新技能教育不遺餘力。

▲台東縣政府於9日舉辦「2022台東縣第8屆青少年創意發明競賽」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

教育處指出，此屆參賽作品共142件，較去年增加18件，經過評審委員評選後，共有國小組22件、中學組43件，共計65件作品進入複賽。另為增進縣市交流機會，也邀請嘉義縣溪口國中、花蓮縣海星中學及富北國中等參加此次創意發明競賽的盛會，期能透過參展交流的機會，激發學生無限的創意。

另外，今年此屆創意發明展也舉辦「2022台東縣第8屆青少年創意發明競賽人氣票選活動」，參與當日競賽活動的所有師生及工作人員(含校際交流組)都可以參加票選，每人3票，現場選出心目中最具創新性與實用性的人氣作品。

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