2022台東縣第8屆青少年發明競賽　65作品參賽交流

▲台東縣政府於9日舉辦「2022台東縣第8屆青少年創意發明競賽」。(圖/記者楊漢聲翻攝)

記者楊漢聲/台東報導

「教育就是創新經營Face The Problem Find The Better Solution」台東縣政府於9日舉辦「2022台東縣第8屆青少年創意發明競賽」,計有國小組22件、中學組43件,共計65件作品進入複賽,並邀請嘉義縣溪口國中、花蓮縣海星中學及富北國中等3校一起交流參展。



開幕式於上午9時在台東縣立豐田國中體育館舉行,由副縣長王志輝主持,並邀請縣府教育處副處長黃玉燕、各國高中校長。另此次發明競賽評審委員有中華創新發明學會理事長吳智堯、國立勤益科技大學工業工程與管理系教授李國義、德國紐倫堡國際發明展中華民國代表團團長沈毓豪、國立勤益科技大學資訊管理系教授黃俊明、德國紐倫堡國際發明展前團長高發育、公東高公退休教師劉志鑫等與會,活動安排豐田國中豐舞原韻合唱表演,呈現社團學習成果。

王志輝提及,此次競賽除了學習成果的展現之外,更要培養學生創新精神與創意思維,彼此交流、分享及展現創新創意學習成果,當面對未來迅速多變的世界,能夠讓自己具備未來工作的能力,同時他也特別感謝辛苦準備的學生及老師們,為創新技能教育不遺餘力。

教育處指出,此屆參賽作品共142件,較去年增加18件,經過評審委員評選後,共有國小組22件、中學組43件,共計65件作品進入複賽。另為增進縣市交流機會,也邀請嘉義縣溪口國中、花蓮縣海星中學及富北國中等參加此次創意發明競賽的盛會,期能透過參展交流的機會,激發學生無限的創意。

另外,今年此屆創意發明展也舉辦「2022台東縣第8屆青少年創意發明競賽人氣票選活動」,參與當日競賽活動的所有師生及工作人員(含校際交流組)都可以參加票選,每人3票,現場選出心目中最具創新性與實用性的人氣作品。