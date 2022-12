「教育就是創新經營Face The Problem Find The Better Solution」台東縣政府於9日舉辦「2022台東縣第8屆青少年創意發明競賽」,計有國小組22件、中學組43件,共計65件作品進入複賽,並邀請嘉義縣溪口國中、花蓮縣海星中學及富北國中等3校一起交流參展。