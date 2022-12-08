配合台東樂齡大樓新建　自產自銷協會市集遷移

▲縣府8日邀集多位議員、協會成員召開協調會確認新址。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



為提供縣內高齡長者更多休閒及照顧空間，規劃將鯉魚山下老人會館將會改建成樂齡社福大樓，社會處已於11月發包完成，預計12月下旬進行動土及開工、113年完工，為因應施工安全，會館建物及外圍停車場空間將圍籬做工程準備。另外，原清晨在此擺攤的台東市農產品自產自銷協會近60名攤商，經縣府與縣議員及協會成員多次開會協商後獲共識，將遷址於原址左前方繼續擺攤。

縣長饒慶鈴表示，未來樂齡社福大樓將成為鯉魚山的新亮點，打造老幼共學，從健康到失能的長者照顧服務，包括有日照中心（團體家屋、小規模多機能服務）、家庭照顧者喘息據點、長青學苑、文康中心、社區照顧關懷據點、老幼共餐廚房及公共托嬰中心等空間。因應樂齢社福大樓新建，興建期間顧及施工安全，會館建物及外圍停車場空間都會圍起來，外圍並不適合續擺攤，位在老人會停車場處的小農市集，將需要進行搬遷，後續由縣府農業處進行輔導。



縣府農業處長許家豪則指出，關於小農市集新址，非如外界毫無配套的傳聞，縣府也於8日邀集多位議員、協會成員召開協調會確認新址，農業處將持續輔導讓具有地方特色的市集得以延續。