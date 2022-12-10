週休假日漫遊森林享芬多精 逛市集聽音樂大啖美食

▲林務局台東林管處10日在「知本國家森林遊樂區」舉辦『漫遊知森』森林派對。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



林務局台東林管處10日在「知本國家森林遊樂區」舉辦『漫遊知森』森林派對，在園區規劃4大主題營造五感體驗氛圍。許多民眾全家大小在白天逛特色市集、聆聽音樂、預約森林導覽外，夜間還有星空陪伴下大啖森林餐桌美食。



台東林區管理處吳昌祐處長表示，海拔100至650公尺間亞熱帶季風林的知本國家森林遊樂區蘊藏有豐富的林相、鳥類及昆蟲物種，宛如豐饒的生態教室；知本森林遊樂區適合全家休閒遊憩，今年在倒數階段特地舉辦「漫遊知森」森林派對，充滿文青風格的市集包括有織品、陶藝、皮革、繪畫等手作文創、多肉植物及環保工藝、舒緩身心的按摩、精油和占卜琳瑯滿目計有40個攤位。





草地上搭建的「森聲共響」舞台，有小提琴、薩克斯風、電子琴、烏克麗麗、非洲鼓、二胡、吉他等多元風格的音樂演奏曲目輪番進行。遊客服務中心的2樓「千根榕意境館」運用國產材打造專屬木育遊戲空間，設置了螺旋木琴、進擊卡拉球、乘風破浪、木球旅行等7種互動型遊具，家長陪伴小朋友認識國產材的多元運用，現場也玩的不亦樂乎。



來自台中的陳怡蓉和小孩選擇坐在野餐墊上，臉上始終掛著笑容並跟著音樂打著節拍；她說，來到台東遊玩得知有這個活動特地來參加，在森林裏愉悅享受芬多精還能參加很獨特風格的「森林市集」、享受音樂所帶來的美好，讓此趟台東行真的感覺身心靈都得到滿足，下次如果還有機會一定也會再來。