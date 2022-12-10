　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

週休假日漫遊森林享芬多精 逛市集聽音樂大啖美食

▲林務局台東林管處10日在「知本國家森林遊樂區」舉辦『漫遊知森』森林派對。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲林務局台東林管處10日在「知本國家森林遊樂區」舉辦『漫遊知森』森林派對。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

林務局台東林管處10日在「知本國家森林遊樂區」舉辦『漫遊知森』森林派對，在園區規劃4大主題營造五感體驗氛圍。許多民眾全家大小在白天逛特色市集、聆聽音樂、預約森林導覽外，夜間還有星空陪伴下大啖森林餐桌美食。

台東林區管理處吳昌祐處長表示，海拔100至650公尺間亞熱帶季風林的知本國家森林遊樂區蘊藏有豐富的林相、鳥類及昆蟲物種，宛如豐饒的生態教室；知本森林遊樂區適合全家休閒遊憩，今年在倒數階段特地舉辦「漫遊知森」森林派對，充滿文青風格的市集包括有織品、陶藝、皮革、繪畫等手作文創、多肉植物及環保工藝、舒緩身心的按摩、精油和占卜琳瑯滿目計有40個攤位。

▲林務局台東林管處10日在「知本國家森林遊樂區」舉辦『漫遊知森』森林派對。（圖／記者楊漢聲翻攝）

草地上搭建的「森聲共響」舞台，有小提琴、薩克斯風、電子琴、烏克麗麗、非洲鼓、二胡、吉他等多元風格的音樂演奏曲目輪番進行。遊客服務中心的2樓「千根榕意境館」運用國產材打造專屬木育遊戲空間，設置了螺旋木琴、進擊卡拉球、乘風破浪、木球旅行等7種互動型遊具，家長陪伴小朋友認識國產材的多元運用，現場也玩的不亦樂乎。

來自台中的陳怡蓉和小孩選擇坐在野餐墊上，臉上始終掛著笑容並跟著音樂打著節拍；她說，來到台東遊玩得知有這個活動特地來參加，在森林裏愉悅享受芬多精還能參加很獨特風格的「森林市集」、享受音樂所帶來的美好，讓此趟台東行真的感覺身心靈都得到滿足，下次如果還有機會一定也會再來。

►52歲江宏恩大秀腹肌身材超好！秘密是「日安塑崩錠」

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
千千體驗最硬教召！　評價軍中伙食：神仙等級
JKF女郎外流私密片！　他曝還有未爆彈：是當紅網紅小三
iPhone 15最新渲染圖！　可以摺疊、雙螢幕
妹子高速騎車「狗兒站後面」！　驚險影片曝
哈利梅根「鬼話連篇」！　外媒怒揭6大謊言
金鐘主持人驚爆「正在偷吃」！　狗仔突揭內幕
快訊／陸再禁台啤、金門高粱！　黑松、維他露全暫停進口

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

防制幫派勢力拓展　東港警分局長帶隊臨檢打擊幫派氣焰

週休假日漫遊森林享芬多精 逛市集聽音樂大啖美食

南警專案掃蕩　一夜連破槍毒、色情成果豐碩

嘉義淨零綠生活嘉年華會登場 　集結空、水、廢三大議題

嘉義縣表揚模範公務人員暨績優公務人員　轉型農工大縣動力

獨居老人「受困收納箱4天」　見警消破門忍不住放聲大哭

南消防火宣導前進啟聰學校　聽障學子「無聲」中學習超熱情

水情嚴峻嘉南地區推動大區輪作全面節水措施　期限內請完成申報

創全國首例！邀企業界勞工加入國民法官　彰化地院受認同

桃園婦女館12／10表揚「跑山獸」等10位新住民和移工

孫德榮曾力挺波特王...5個月後逆轉　火星叔叔哭了「7年感情都是真的」

Sandy懷孕請假..吳宗憲：她就好命啊　突然吼鹿希派「給我當20年的兵」XD

貓咪隨機亂入卡達世足賽　跳上球員記者會桌被請離

離塵不離城！坐擁千坪雙公園 「和宜仁和」打造台南東區健康宅

水豚君狂嗑50kg大南瓜　ASMR清脆聲超級療癒❤

影片曝！醋男持3槍轟小王　警駁火「嫌頭中彈」命危

雙人舞獨留女孩呆站！　陌生暖男上台陪伴表演

鸕鶿過冬基隆河吃到飽　預計5個月嗑45萬吳郭魚

愛貓少女抱走「流浪黑貓」　2個月後警找上門被法辦！

吳宗憲猛虧廖科溢：枕頭山你也上　「身體好就多運動」..曝汪小菲台來時間

防制幫派勢力拓展　東港警分局長帶隊臨檢打擊幫派氣焰

週休假日漫遊森林享芬多精 逛市集聽音樂大啖美食

南警專案掃蕩　一夜連破槍毒、色情成果豐碩

嘉義淨零綠生活嘉年華會登場 　集結空、水、廢三大議題

嘉義縣表揚模範公務人員暨績優公務人員　轉型農工大縣動力

獨居老人「受困收納箱4天」　見警消破門忍不住放聲大哭

南消防火宣導前進啟聰學校　聽障學子「無聲」中學習超熱情

水情嚴峻嘉南地區推動大區輪作全面節水措施　期限內請完成申報

創全國首例！邀企業界勞工加入國民法官　彰化地院受認同

桃園婦女館12／10表揚「跑山獸」等10位新住民和移工

郭正亮爆賴清德2024副手人選　可能會是「她」

竹北高鐵特區黃金地段「合新詠遇」！雙鐵＋產業利多前景可期

台酒證實中國禁售台灣啤酒！　無奈吐：不是第一次、說好又反悔

遭李明哲爆常上中共官媒節目　王鴻薇嘆同情：這就是政治性操作

魏鳳和：台灣是中國的台灣　勿低估解放軍「堅如磐石」的決心

千千體驗最硬教召「被毒氣演練嚇到」　親嚐5軍中伙食讚：神仙等級

高虹安搶贏蔣萬安！張治祥將任竹市府秘書長　柯文哲曝轉折

美國佛洛伊德壓頸致死案　員警膝蓋壓背判刑3.5年

泡麵過期5年不丟！媽搬爛木櫃回家…狂囤垃圾　釣出苦主：偷丟會被罵

3種食物多吃，看起來比同齡少10歲　勝過貴婦保養品

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

地方熱門新聞

獨居老人困收納箱4天　見警忍不住哭

水情嚴峻嘉南地區推動大區輪作全面節水措施

南消防火宣導前進啟聰學校

台灣黑熊遭殘殺藏冰箱！男20萬交保

翁迷途陷新化山區白堊土丘　警救援

邀企業勞工加入國民法官　彰化地院受認同

全台唯一可輸陸水產品　食品董座：平常心

一夜連破槍、毒色情成果豐碩

2022高山茶都嘉義茶博會12/10登場

走入歷史！百果山最長溜滑梯要拆了　籲民眾切勿進入

台南好YOUNG跨年晚會壓軸揭曉

111年移民節　表揚「跑山獸」等10位新住民

彰化最富鄉過年領2千大紅包恐跳票　鄉長曝妙招

近4年火災件數下降27％　侯友宜表揚消防、義消楷模

更多熱門

相關新聞

台南除了美食還有什麼好玩？

台南除了美食還有什麼好玩？

COVID-19疫情肆虐全球，喚起大家關注地球永續的責任，疫後觀光同時也改變了許多人的生活習慣，與改變了各行各業的經營模式，在全球掀起永續發展浪潮，帶動「永續旅遊」的崛起。台南除了美食與古蹟，還有什麼好玩的呢？社會企業「樂活海洋學院」創辦人羅致遠表示，全台灣唯一聚焦海洋永續主題的市集，就在台南安平的亞果遊艇碼頭「海之府城」，現場還有帆船體驗、獨木舟體驗、SUP體驗等活動。

台東衛生局舉辦高級外傷救命術訓練課程

台東衛生局舉辦高級外傷救命術訓練課程

台東縣抽驗學校營養午餐129件！結果出爐

台東縣抽驗學校營養午餐129件！結果出爐

台東縣青少年發明競賽　65作品參賽

台東縣青少年發明競賽　65作品參賽

樂齡大樓新建！台東自產自銷市集遷移

樂齡大樓新建！台東自產自銷市集遷移

關鍵字：

知本國家森林遊樂區 市集 台東

讀者迴響

熱門新聞

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

中居正廣傳罹癌停工到年底！　「近照快成皮包骨」日網憂

玖壹壹健志「私訊梅西」被回了！

教召男揍班長！軍方要他關5年被駁回

整場出現18張黃牌　梅西怒轟裁判

鍾明軒驚出車禍！

獨居老人困收納箱4天　見警忍不住哭

男友曾是玩咖！她開床頭櫃失眠了

即／三重女伴母屍百天！真相藏洋蔥

秦綾謙惹不起！　女醫酸爆廖科溢

克羅埃西亞PK力退巴西闖4強

魔獸生日包下夜店！台兩大咖也到場

PK大戰還未上陣就出局！內馬爾痛哭

阿根廷英雄梅西寫3紀錄！　賽後卻因1件事暴怒

人妻準備一桌火鍋　夫自煮麵條吃

更多

最夯影音

更多
孫德榮曾力挺波特王...5個月後逆轉　火星叔叔哭了「7年感情都是真的」

孫德榮曾力挺波特王...5個月後逆轉　火星叔叔哭了「7年感情都是真的」
Sandy懷孕請假..吳宗憲：她就好命啊　突然吼鹿希派「給我當20年的兵」XD

Sandy懷孕請假..吳宗憲：她就好命啊　突然吼鹿希派「給我當20年的兵」XD

貓咪隨機亂入卡達世足賽　跳上球員記者會桌被請離

貓咪隨機亂入卡達世足賽　跳上球員記者會桌被請離

離塵不離城！坐擁千坪雙公園 「和宜仁和」打造台南東區健康宅

離塵不離城！坐擁千坪雙公園 「和宜仁和」打造台南東區健康宅

水豚君狂嗑50kg大南瓜　ASMR清脆聲超級療癒❤

水豚君狂嗑50kg大南瓜　ASMR清脆聲超級療癒❤

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面