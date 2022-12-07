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看見台灣影響力！中大與國合會推「瞰見‧邦誼」衛星影像月曆

▲▼中央大學與國合會合作，推出「瞰見‧邦誼」衛星影像月曆，圖為史瓦帝尼。（圖／中央大學提供）

▲中央大學與國合會合作，推出「瞰見‧邦誼」衛星影像月曆，圖為史瓦帝尼透過噴灌機提升農作物耕種效率。（圖／中央大學提供）

記者許敏溶／台北報導

中央大學每年固定推出衛星影像製作的月曆，今年和國際合作發展基金會（國合會）合作，推出2023「瞰見‧邦誼」衛星影像月曆，透過超高解析度遙測衛星的太空攝影視角，見證台灣從1959年起，開啟對外援助與回饋國際社會，以及我國與友邦合作的美好情誼。

中央大學今（7日）與國合會召開記者會，宣布合作推出「瞰見‧邦誼」衛星影像月曆，月曆影像包括我國友邦，包括拉丁美洲的貝里斯、瓜地馬拉和宏都拉斯；位於加勒比海的海地、聖克里斯多福及尼維斯聯邦、聖露西亞和聖文森及格瑞那丁；位於亞太地區的馬紹爾群島、諾魯、帛琉和吐瓦魯國；以及南美洲的巴拉圭和非洲地區的史瓦帝尼等，彌足而珍貴。

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▲▼中央大學與國合會合作，推出「瞰見‧邦誼」衛星影像月曆。（圖／中央大學提供）

▲中央大學與國合會合作，推出「瞰見‧邦誼」衛星影像月曆。（圖／中央大學提供）

中大校長周景揚表示，過去28年來，中大每年都用衛星影像製作月曆，之前月曆都是展示台灣之美，今年則和國合會合作，將友邦影像製作成月曆，利用高解析度影像，能夠清楚看到每個友邦的地形地貌，展現我國與友邦合作情誼。

以位於拉丁美洲的貝里斯來說，因氣候變遷易受極端降雨威脅，台灣運用地理資訊系統以及IOT監測技術，協助該國建立水災早期預警機制，搭配能力建構與教育訓練，減少生命及財產的損失；在瓜地馬拉，2017年頒佈「我鄉我特產」政策，台灣透過導入地方特色產業發展模式，協助該國活化地方特色產業的發展。

此外，於亞太地區的馬紹爾群島，透過「營養均衡計畫」推廣蔬果生產，降低該國人民罹患慢性病風險，另透過「畜牧擴展計畫」，提升當地國產豬肉質量；另外在史瓦帝尼部分，衛星影像則呈現透過噴灌機提升農作物耕種效率，並留下型態萬千的幾何圖形。

▲▼中央大學與國合會合作，推出「瞰見‧邦誼」衛星影像月曆，圖為馬紹爾群島。（圖／中央大學提供）

▲中央大學與國合會合作，推出「瞰見‧邦誼」衛星影像月曆，圖為馬紹爾群島。（圖／中央大學提供）

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