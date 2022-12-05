教育部唯一推薦　中央大學環校道路工程獲工程會金質獎肯定

▲中大環校道路是全國第一條同時採用維護管理指標(MCI)、國際糙度指標(IRI)、鋪面狀況指數(PCI)等三種鋪面指標進行驗證的道路。（圖／中大提供）

記者楊淑媛／桃園報導

公共工程委員會主辦的「第22屆公共工程金質獎」得獎名單近期出爐，中大「環校道路AC路面改善工程」是教育部今年唯一推薦的案件，在100件參賽工程案件，獲得本屆金質獎土木類佳作的殊榮。中大5日表示，這是校方第一次獲得公共工程金質獎，也是對學校在提升各式工程品質投入的努力所給予的肯定。

中大「環校道路AC路面改善工程」係採最有利標的決標方式，校方所評選出來的工程團隊裡，設計監造單位(和建工程顧問股份有限公司)及施工廠商(欣鴻營造有限公司、傑瀚營造有限公司)都是該校培養出的畢業優秀人才所組成的菁英團隊。

▲中央大學環校道路工程獲工程會金質獎肯定。（圖／中大提供）

「環校道路AC路面改善工程」道路改善長度約1,700多公尺，施工工期 135天完成。道路鋪面全面採用1英寸改質瀝青混凝土，提升道路使用年限及行車效能。同時也是目前為全國第一條同時採用維護管理指標(MCI)、國際糙度指標(IRI)、鋪面狀況指數(PCI)等三種鋪面指標進行驗證的道路。

工程在相關的規劃上也有所突破，校方配合本次的工程，大幅度取消環校道路的路邊停車格，增加行車空間，創造以「人」為本的動線，讓師生及社區民眾進入中大校園後，立即可感受到開闊的整體視野。立體標線的減速措施及太陽能測速機取代原有容易發出噪音的減速丘，更能貼心兼顧校園寧靜及用路人的感受。

中央大學環校道路AC路面改善工程，榮獲第22屆工程會金質獎土木類佳作的殊榮，透過「以人為本」的設計理念，全面提高道路鋪面的耐用度，深獲評委肯定，而該工程的設計監造與施工團隊都是中大培養出的優秀人才，攜手獲得中大第一座金質獎，別具意義。「第22屆公共工程金質獎」頒獎典禮，於12月22日在台北市中油大樓國光廳舉行，由工程會公開表揚績優的工程團隊。